Ile-de-France : même si les bouchons ont baissé, l'agglomération de Paris reste très embouteillée

TomTom publie ce mercredi son Traffic Index annuel, avec le classement des villes les plus embouteillées. L'agglomération de Paris est passée de la 42e à la 37e place des villes les plus engorgées du monde. TomTom présente aussi une analyse sur le taux de CO2 émis à cause des embouteillages.

Parmi les villes les plus embouteillées du monde, c'est Istanbul (Turquie) qui occupe la première place. De son côté, Paris n'est toujours pas bien placée. Elle passe même de la 42e place à la 37e position devant Marseille et Toulon. En France, l'agglomération parisienne reste la région la plus embouteillée.

C'est ce que révèle l'étude de Tom Tom, éditeur de logiciels et fabricant de GPS. La 11e édition de son index de trafic annuel, qui prend en compte 404 villes dans 58 pays en 2021, est sortie ce mercredi.

Moins d'heures perdues dans les embouteillages en 2021 en région parisienne

En 2021 selon l'étude de Tom Tom, on a perdu 144 heures (six jours) dans les bouchons. C'est beaucoup mais c'est 20 heures de moins qu'en 2019.

Rien à voir cependant avec l'année 2020, complètement atypique, et où on n'avait perdu "que" 133 heures dans les embouteillages.

On a pu rouler plus vite en 2021 qu'en 2019 en Ile-de-France

L'année dernière la vitesse moyenne était de 39,3 km/h. Là encore, c'est mieux qu'en 2019 (38,1 km/h) mais moins bien qu'en 2020 (40,8 km/h).

Avec notre nouvelle façon de se déplacer et de travailler, la flexibilité des horaires, les heures de pointe ont été moins engorgées. À Paris, il y a eu 11% d'embouteillages en moins.

Tom Tom note un record de bouchon le 21 octobre 2021 qui avait fait augmenter les temps de parcours de +63% par rapport à une journée fluide.

Le télétravail et une amélioration des transports en commun : des solutions pour faire baisser les embouteillages

Nous l'avons tous constaté, le télétravail fait diminuer le nombre de déplacements et donc fait baisser la circulation routière.

"Chez TomTom, nous pensons que l'optimisation du trafic et une meilleure gestion des flux ne peuvent améliorer la circulation que de 10 % au maximum", explique Ralf-Peter Schäfer. "Toutefois, pour obtenir une amélioration fondamentale, il faut modifier la répartition modale : des transports en commun efficaces, la mobilité douce, le covoiturage doivent prendre une part plus importante dans les déplacements. Une telle réorientation est une tâche politique qui nécessite à la fois des investissements lourds et des décisions politiques audacieuses - et cela prend du temps", ajoute-t-il.

Trafic routier et pollution

En 2021, en région parisienne, le trafic routier a produit 13,8 mégatonnes de CO2 "dont 13% sont spécifiquement dus aux embouteillages". Les véhicules diesel représentent la majorité (71%) du trafic de la capitale.

En Ile-de-France, les véhicules électriques, c'est près de 4% du trafic quotidien. Selon Tom Tom, "une augmentation de 1% de la proportion de véhicules électriques dans le trafic permettrait de réduire les émissions de CO2 de 143 000 tonnes par an".