Ile-de-France Mobilités : alerte aux mails frauduleux pour les abonnés Navigo

Ile-de-France Mobilités alertait ses utilisateurs jeudi 16 février sur Twitter, quant à un mail frauduleux qui leur était adressé de la part d'IDFM. Ce mail, très crédible, appâtait ensuite les abonnés en déclarant un problème dans la facturation de leur passe Navigo ou Imagine R. L'exemple type de l'arnaque dite de hameçonnage.

L’objet du mail “Navigo - Abonnement suspendu” interpelle l’abonné. Inquiet de voir son passe interrompu, il clique sur le lien présent dans le corps du message et est redirigé sur la plateforme de l’arnaque. On lui demande alors de renseigner ses coordonnées bancaires et autres informations personnelles afin de régulariser son paiement. Si l’utilisateur s’exécute, les escrocs qui se cachent derrière le message lui soutireront illégalement de l’argent.

Ile-de-France Mobilités aiguille ses abonnés

Dans un communiqué, Ile-de-France Mobilités indique comment ne plus avoir de doute face à ce type de mail. En cas d’impayés, c’est un sms qui est envoyé au client. On lui demande de contacter le service client au 09 69 39 22 22. Un mail est ensuite envoyé pour informer l’abonné de l’état de son contrat et des démarches à effectuer. En cas de problème de paiement, une notification est également envoyée sur l’espace personnel client. Quant à l’abonnement, il est facile de savoir en guichet s'il est actif ou pas.

Ile-de-France Mobilités a donc décidé de porter plainte pour protéger ses abonnés de l’arnaque. Une mesure prise systématiquement par le réseau de transports publics d’Ile-de-France, en cas de tentative de fraude.