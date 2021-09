Le ministère des Transports réagit, ce mardi, à l'annonce d'Île-de-France Mobilité, la veille, de suspendre ses paiements à la RATP et à la SNCF. IDFM qui gère les transports en commun francilien explique ne plus pouvoir payer après la crise sanitaire.

Ile-de-France Mobilités "manque à ses devoirs" en ne payant plus la RATP et la SNCF, répond le gouverment

L'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) "manque à ses devoirs" en suspendant ses paiements à la RATP et à la SNCF, faute d'accord avec le gouvernement sur la compensation des pertes liées au Covid-19, a répondu, mardi, le ministère des Transports.

"IDFM est liée par un contrat à la SNCF et à la RATP. Avec ses déclarations, elle manque à ses devoirs", a déclaré le ministère au lendemain de l'annonce de la suspension des versements par l'institution organisatrice des transports en région parisienne. IDFM, présidée par Valérie Pécresse, réclame 1,3 milliard d'euros à l'Etat et a annoncé lundi la suspension de ses paiements aux deux groupes publics, faute d'argent. Elle verse tous les mois environ 400 millions d'euros à la RATP et 300 millions à la SNCF, pour faire rouler les trains, RER, métro, trams, et bus dans la région capitale.

Les confinements ont fait chuter les recettes d'IDFM

"Nous n'avons pas connaissance d'une impossibilité budgétaire pour IDFM d'honorer ces paiements", a encore indiqué le ministère, qui note que "l'Etat (l')a déjà massivement soutenu(e)". L'autorité régionale des transports s'appuie sur la "clause de revoyure" comprise dans le protocole signé avec l'Etat en septembre 2020, au terme d'un premier bras de fer après avoir, déjà, suspendu ses paiements pendant deux mois. Le texte prévoit en effet une "réévaluation de la situation en cas de nouvelles pertes de ressources imputables à la situation sanitaire".

Or IDFM demande pour l'année en cours de compenser des pertes de l'ordre de 1,3 milliard d'euros correspondant en partie aux pertes de recettes du confinement (environ un milliard).

"On ne peut plus payer les opérateurs"

Pour les pertes de 2020, IDFM avait obtenu de l'Etat 1,45 milliard d'euros d'avance remboursable et 150 millions de subvention. Cette année, Valérie Pécresse réclame essentiellement des subventions et non des avances remboursables. "On est toujours en discussions avec l'Etat. (...) On espère que ça va se débloquer très vite", avait indiqué Laurent Probst, le directeur général d'IDFM, lundi. "On arrive au moment, au mois de septembre, où la trésorerie est trop courte", a-t-il noté. "On ne peut plus payer les opérateurs."

Comme il s'agit de dépenses de fonctionnement, IDFM ne peut pas s'endetter pour les couvrir, mais, note encore le ministère, "Mme Pécresse ne nous a toujours pas dit ce qu'elle comptait faire sur la tarification" des transports publics franciliens pour atteindre "l'équilibre à moyen terme" de ses finances. En effet, on ne sait pas si ces difficultés financières seront répercutées sur les abonnements et le prix du pass navigo notamment.