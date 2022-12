Ile-de-France Mobilités vote le retour à 100% de l'offre d'avant-Covid dans les transports en commun

Votre pass Navigo mensuel va bien passer de 75,20 € à 84,10 € en 2023. Ces nouveaux tarifs liés notamment à la hausse des prix de l'énergie ont été votés le mercredi 7 décembre par le Conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, l'autorité régulatrice des transports franciliens. La présidente d'IDFM voulait contenir cette hausse à 80 € en augmentant le versement mobilités des entreprises, ce qui aurait permis de récupérer 350 millions d'euros selon Valérie Pécresse mais l'Etat a refusé cette stratégie . L'Etat qui, dans le même temps, va apporter une aide de 200 millions d'euros.

Parmi les autres mesures votées, il y a le retour à 100% de l'offre d'avant-Covid dans les transports en commun alors qu'actuellement, l'objectif est fixé à 98%. Mais en réalité, sur certaines lignes de métro, l'offre assurée est plus proche de 91% et même de 75% sur les bus de la RATP et cela doit changer selon Valérie Pécresse.

100 millions d'euros de pénalités pour la RATP

"Face à cette hausse inédite du pass Navigo, il y a une attente encore plus aiguë des voyageurs quant à la qualité des transports. Tous les dysfonctionnements que nous avons connus depuis septembre sont inadmissibles et ne peuvent pas durer. Je ne doute pas des capacités de la RATP à surmonter les dysfonctionnements actuels du service", estime Valérie Pécresse.

La présidente d'IDFM assure en avoir parlé à Jean Castex, le nouveau patron de la RATP. "Je lui ai demandé de revenir à 100% de l'offre d'avant-Covid et de rétablir la qualité du service. Même s'il y a une question de climat social et de négociations internes avec les agents de la RATP qui est de son ressort, je sais que c'est la mission première qu'il s'est fixé", explique-t-elle.

La RATP va d'ailleurs devoir payer des pénalités à Ile-de-France Mobilités pour les services non assurés en 2022 d'un montant de 100 millions d'euros. La présidente d'IDFM a aussi appelé les entreprises à prendre en charge 75%, au lieu de 50% actuellement, des frais de transports des salariés.