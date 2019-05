Ile-de-France : moins de morts sur les routes en 2018

306 personnes ont perdu la vie sur les routes franciliennes en 2018. Un bilan toujours lourd mais en diminution par rapport à 2017. Ce sont toujours les plus vulnérables, piétons, cyclistes, utilisateurs de deux-roues qui sont les plus touchés.

Île-de-France, France

L'année 2018 a été moins accidentogène que 2017 sur les routes d'Ile-de-France. Le nombre d'accidents a baissé de 4,1 %, 4,1% c'est aussi la baisse du nombre de tués mais ce sont toujours 306 personnes qui sont morts sur les routes de notre région.

Les usagers vulnérables représentent 6 personnes tuées sur 10

Ce sont les piétons et les utilisateurs de deux-roues motorisés qui payent le plus lourd tribut. 89 piétons sont morts soit 21 de plus qu'en 2017. 89 utilisateurs de deux-roues sont également décédées l'année dernière, en 2017, il y avait eu 82 victimes.

17 cyclistes également sont décédés.

Les usagers vulnérables représentent 64 % des personnes décédées suite à un accident de la route.

Moins de victimes également au premier trimestre 2019

Le premier trimestre 2019 est marqué par une augmentation de 12 % du nombre d'accidents ; une diminution de 19 % du nombre de tués et une augmentation de 11% du nombre de blessés.