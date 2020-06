Île-de-France : où trouver les plus belles balades à vélo à moins de 100 km de Paris ?

Avec le déconfinement, les Franciliens se sont rués vers les magasins de vélos. Et la mairie de Paris, notamment, a multiplié les pistes cyclables dans la capitale. Mais si certains Franciliens ont déjà réservé leur billet de train pour partir loin de la capitale avec ce premier week-end au-delà de la restriction des 100 km, beaucoup se posent encore cette question : où pédaler calmement ce week-end dans la région ? Le célèbre guide touristique, le Petit Futé sort une édition réactualisée des plus belles balades d'Île-de-France, à moins de 100 km de Paris.

Quelques conseils de balades à vélo

Si vous voulez vous évader ce week-end, plusieurs parcours sont possibles en Île-de-France. "Celui de la balade sur les quais de Seine, c'est une balade qui se fait de jour comme de nuit. Paris la nuit à vélo c'est quand même fantastique. Cette balade-là alterne entre rive droite et rive gauche, quai et voie sur berge, des espaces vraiment dédiées à ces mobilités douces", explique Priscilla Parard sur France Bleu Paris. Elle a participé à l'écriture du guide des plus belles balades à vélo d'Île-de-France pour le Petit Futé.

Le guide propose 36 parcours dans tous les départements franciliens. "Après pour ceux qui auraient besoin de nature et peut-être aussi de culture, il y a aussi la balade qui va à Villiers de l'Isle Adam. Nos parcours sont des boucles ça permet de partir d'un endroit et d'en revenir avec le train par exemple. Il y a quelques petites grimpettes pour découvrir la forêt de Carnelle. Et puis vous arriverez à Viarme (Val-d'Oise) et l'Abbaye de Royaumont qui a rouverte", détaille Priscilla Parard.

"Et puis pour ceux qui ne voudraient faire ces petites grimpettes, on vous propose une variante qui est le long de l'Avenue verte, c'est le vélo route qui permet d'aller de Paris à Londres, vous suivez les bords de l'Oise et c'est assez formidable et puis pour ceux qui seraient fatigué au retour il y a toujours le train", sourit Priscilla Parard.

Le guide indique le niveau des difficultés de chaque parcours. Toutes les balades sont grand public. "Si vous voulez débuter sur du plat, il y a les quais et le canal de l'Ourcq", poursuit la contributrice au Petit Futé. Mais que faire en cas de crevaison, de tuile sur la route ? "Des ateliers de réparation de vélo sont présents dans toutes les communes, il y a toujours quelqu'un sur la route qui va vous aider", rassure-t-elle.

Il n'y a pas de mauvais temps pour le vélo, que des mauvais équipements - Priscilla Parard, contributrice au Petit Futé.

Mais pour pouvoir pédaler en toute sécurité, il faut rappeler les règles de sécurité. "Il y a la préparation physique, la préparation du vélo", explique Priscilla Parad. Des équipements sont obligatoires, le casque pour les enfants en dessous de 12 ans est obligatoire. Il y a d'autres équipements obligatoires. "Il n'y a pas de mauvais temps pour le vélo, que des mauvais équipements", conclut-elle.