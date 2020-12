Île-de-France : participez au baromètre des villes marchables

Et si les villes devenaient plus agréables pour les piétons ? C'est ce que souhaitent la Fédération française de randonnée et le collectif Place aux piétons. Ces associations ont lancé un "baromètre des villes marchables". À travers un questionnaire, les habitants sont invités à évaluer la "marchabilité" de leur commune, c'est-à-dire les raisons qui en font ou non une ville agréable pour marcher, mais aussi les points qui pourraient être améliorés. Objectif final : proposer un palmarès des villes marchables, qui sera publié en mars 2021. Une ressource qui pourra servir par la suite aux collectivités locales pour s'améliorer.

"Une ville marchable, ce n'est pas seulement une ville techniquement accessible aux piétons. C'est une ville qui est saine, sûre, active, agréable, confortable pour tous ses habitants", explique Frédéric Brouet, qui pilote la mission "Marche en ville" pour la Fédération française de randonnée. "Ce qu'on veut, c'est que la sécurité des déplacements soit mieux prise en compte, notamment pour les enfants, les personnes âgées ou à mobilité réduite, précise-t-il. On s'intéresse aussi au confort des déplacements : les largeurs des surfaces, les zones piétonnes qui sont souvent utilisées pour d'autres usages que pour la marche. Ce sont des questions plus complexes que le seul caractère de déplacement."

Des idées pour améliorer l'expérience des piétons

"Pour moi, marcher, c'est vital. J'en ai besoin. Et puis c'est bon pour le moral", raconte une habitante de Saint-Germain-en-Laye en balade ce vendredi matin. Dans cette commune des Yvelines, les marcheurs sont de sortie en ce jour de Noël. Et ils ont quelques idées pour améliorer leur expérience. "Il y a beaucoup de surface au sol consacrée à la voiture, que ce soit les places de parking ou la chaussée, décrit un jeune homme promenant une poussette. Je trouve que cet espace pourrait être mieux utilisé."

Pour une autre promeneuse, il faudrait "éviter qu'il y ait trop d'excréments de chien sur les trottoirs, parce que c'est assez désagréable. On regarde nos pieds pour faire attention au lieu de regarder le ciel". Elle propose aussi de "rajouter des arbres là où c'est possible, et peut-être définir des parcours pédestres associés à des visites". Un peu plus loin, un homme qui a fait le déplacement depuis Paris pour profiter des sentiers de promenade souhaiterait "qu'on fasse quelque chose pour les personnes handicapées, les poussettes, les enfants, les mères de famille ou les personnes âgées qui ont envie de se promener tranquillement". Le problème selon lui, c'est la sécurité et le partage des espaces : "On est jamais très sûr qu'une trottinette ou un vélo ne va pas nous arriver par derrière".

Pour répondre au questionnaire, il faut se rendre sur le site internet Place aux piétons. Vous avez jusqu'au 15 février pour donner votre avis sur votre commune.