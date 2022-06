Île-de-France : plus de 1000 chauffeurs de bus manquent à l'appel

Depuis la crise du Covid, la région Île-de-France peine à trouver ses futurs chauffeurs de bus. Selon l'opposition de gauche d'Île-de-France Mobilité, il manquerait près de 500 conducteurs de Bus à la RATP. En cause, l'insécurité croissante, des horaires atypiques et des salaires trop bas.

La Région Île-de-France recherche désespérément ses futurs chauffeurs de bus. Cette année, près d'un millier manquent à l'appel pour conduire les bus RATP, Transdev ou Keolis. Un secteur en crise. Pour pallier la pénurie, un grand forum de l'emploi est organisé ce jeudi 9 juin au parc des expositions de Paris, Porte de Versailles. Objectif : montrer les atouts du métier et casser les idées reçues, dans un secteur qui n'attire plus.

Pour attirer de nouveaux chauffeurs, des simulateurs de conduites sont accessibles au public durant le forum de l'emploi. © Radio France - Jean Rinaud

On subit de plus en plus d'agressions gratuites"

Olivier, 50 ans est chauffeur de bus à Vitry-sur-Seine, depuis quelques années, il voit ses collègues partir les uns après les autres, la faute selon lui à une montée de la violence de la part des passagers franciliens. " On subit de plus en plus d'agressions gratuites. Il y a des clients qui vont carrément forcer nos portes pour pouvoir entrer dans nos cabines. Il y a quelques jours, un de nos collègue s'est fait taper dessus gratuitement, alors que le passager était en tort. Mentalement et moralement, ça use".

Reportage pénurie des chauffeurs de bus Copier

Attirer un nouveau public

Du côté du groupe de transport privé Transdev on recherche actuellement 200 chauffeurs de bus en Île-de-France sur la grande couronne. Mais pour l'instant toujours aucune candidature. Il faut donc se tourner vers un nouveau public, comme l'explique Xavier Alberola, directeur des ressources humaines à Transdev. Sur le territoire français, nous avons des personnes qui arrivent de l'étranger ou des personnes réfugiées qui sont souvent très motivées. Nous cherchons donc des solutions rapides pour pouvoir les embaucher avec des formations pour apprendre la langue et la conduite".

Xavier Alberola, directeur des ressources humaines de Transdev Copier

Des salaires sur le déclin

Pour Jacques Baudrier, adjoint PCF à la mairie de Paris, la problématique vient surtout du salaire accordé aux chauffeurs franciliens, qui est en moyenne de 1400 euros net, et qui ne cesse de baisser depuis l'ouverture à la concurrence sur la grande couronne. " Si on est chauffeur de bus et qu'on aime ce métier, il y a beaucoup plus d'intérêt à aller faire chauffeur à Vierzon, Angoulême, Brest, car on est mieux payé, on a un travail moins dur et on peut se loger pour beaucoup moins cher qu'à Paris en proche couronne".

En février dernier, la RATP avait dû rappeler des chauffeurs de bus retraités pour faire face au manque de personnel.

Si vous souhaitez déposer votre candidature et rencontrer les recruteurs pour devenir chauffeur de bus, le forum de l'emploi, c'est de 10h à 17h30, au parc des expositions de Paris, Portes de Versailles.