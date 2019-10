Ile-de-France: plus de 500 kilomètres de bouchons à 18h pour ce départ en week-end prolongé

Bison futé avait vu rouge et il avait raison. A 18h ce jeudi, plus 500 kilomètres de bouchons sur les routes d'Ile-de-France. Ca coince de partout, sur le périphérique et aussi notamment sur l'A 86 et l'A6.