Ile-de-France : plus de 500 km de bouchons sur les routes ce jeudi

Circulation très chargée ce jeudi soir sur les routes franciliennes. Un pic à 531 km de bouchons a été enregistré peu avant 18h00 par Sytadin, le site d'information routière de la Direction des Routes d'Ile-de-France (DiRIF). C'est plus du double par rapport à la moyenne habituelle.

Beaucoup de Franciliens ont pris la route des vacances dès ce jeudi, à deux jours du réveillon de Noël. La journée était classée orange par Bison Futé dans le sens des départs en Ile-de-France.

Un pic à 530 km de bouchons a été atteint ce jeudi soir en Ile-de-France - Capture d'écran Sytadin

Depuis le début de la semaine, la circulation est particulièrement chargée en fin de journée dans la région, le cumul d'embouteillages dépassant tous les soirs les 400 km. Et la météo n'arrange rien. La pluie favorise les accidents et les accrochages.

Et la circulation s'annonce encore plus difficile vendredi avec les premiers ralentissements attendus dès 10h, notamment sur l'A10, au niveau du péage de Saint-Arnoult. Un pic de bouchons est attendu entre 15h et 18h. Il est vivement recommandé de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 10h.