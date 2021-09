Ile-de-France : plus de 600 kilomètres de bouchons cumulés à 9h

Ce mardi 14 septembre à 9h03, Sytadin a enregistré 603 kilomètres de bouchons cumulés en Ile-de-France. Un trafic exceptionnel notamment à cause de la pluie et des accidents.

Depuis la rentrée, on bat des records de bouchons cumulés en Ile-de-France, mais ce mardi 14 septembre est exceptionnel.

Sytadin a relevé plus de 600 kilomètres de bouchons cumulés à 9h. La faute à la pluie qui a causé de nombreux accidents notamment sur l'A1 tôt ce matin, à l'aire de Vémars. Dès 6h30, le le trafic était plus dense qu'habituellement avec une heure de ralentissements sur le réseau francilien.

La courbe de bouchons de Sytadin. - Capture écran Sytadin

D'autres axes ont été beaucoup plus chargés que d'habitude. Par exemple, sur la Nationale 12, plus de 50 minutes de Jouars Pontchartrain jusqu'à la N118. Sur l'A15, entre Herblay et le viaduc de Gennevilliers, plus de 60 minutes. Ou encore 1h45 de temps de parcours entre la porte des Lilas et la porte de Versailles sur le périphérique extérieur.

La semaine dernière, déjà plus de 475 kilomètres de bouchons cumulés avaient été enregistrés lundi, mardi, et jeudi entre 8h30 et 9h contre 275 habituellement. Même le vendredi, journée habituellement moins chargées a vu son trafic se densifier avec 260 kilomètres de bouchons contre 150 habituellement.