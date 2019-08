Ile-de-France : quelles sont les lignes toujours en travaux ce lundi ?

RER A, B, C ou encore ligne 6 du métro.. Les travaux sur nos lignes de transport ont été nombreux cet été. Certains sont désormais terminés mais d'autres se poursuivent encore alors que de nombreux Franciliens reprennent la route du travail ce lundi. On fait le point sur ce qui roule ou pas.

Beaucoup de travaux étaient en cours cet été en Ile-de-France. Certains sont désormais terminés, d'autres pas encore. On fait le point.

Île-de-France, France

Pour beaucoup les vacances sont désormais finies. Et même si les enfants ne reprennent l'école que lundi prochain (le 2 septembre), pour les parents, ce lundi, il faut retourner au travail. Problème, certaines lignes sont toujours en travaux. On fait le point sur ce qui roule et ne roule toujours pas à partir de ce lundi.

Travaux du RER A

Le RER A est encore en travaux jusqu'au 1er septembre. Depuis le 13 juillet le trafic est interrompu entre Auber et Vincennes. En cause, des travaux d'été de renouvellement des voies et du ballast. Pour cette dernière semaine de travaux, les RER ne circulent pas entre Auber et Vincennes chaque soir (du lundi au vendredi) à partir de 21h et le week-end prochain (31 août et 1er septembre) toute la journée.

Toujours sur le RER A, le trafic est interrompu à partir de 21h35 entre Nanterre Préfecture et Cergy-le-Haut, jusqu'au vendredi 30 août, en raison de travaux. Des bus de remplacement sont mis en place. Travaux également entre Nanterre Préfecture et Poissy. Là encore, des bus de remplacement sont mis en place à partir de 22h05.

Travaux du RER B

En raison de travaux de maintenance des voies, le trafic est interrompu entre Aulnay-sous-Bois et l'Aéroport CDG-2 TGV de ce lundi jusqu'au vendredi 11 octobre (hors week-end) à partir de 23h. Des bus de remplacement sont mis en place. Ces travaux se répéteront du 2 décembre au 13 décembre.

Travaux du RER C

Les gros travaux de cet été qui ont paralysé la ligne du 15 juillet au 24 août entre Paris Austerlitz, Javel et Avenue Henri Martin sont désormais terminés . Les trains peuvent désormais rouler normalement sur ce tronçon.

qui ont paralysé la ligne du 15 juillet au 24 août entre Paris Austerlitz, Javel et Avenue Henri Martin . Les trains peuvent désormais rouler normalement sur ce tronçon. En revanche, d'autres travaux sont prévus sur cette ligne. Le trafic est notamment interrompu entre Gare d'Austerlitz et pont de Rungis-aéroport d'Orly de ce lundi jusqu'au vendredi 30 août de 22h30 à la fin de service. Des bus de remplacement sont mis en place.

de ce lundi jusqu'au vendredi 30 août de 22h30 à la fin de service. Des bus de remplacement sont mis en place. Toujours en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Versailles Chantiers et Paris Austerlitz à partir ce de lundi jusqu'au vendredi 13 septembre, du lundi au vendredi, de 22h14 jusqu'à la fin de service. Là encore des bus de remplacement sont mis en place.

à partir ce de lundi jusqu'au vendredi 13 septembre, du lundi au vendredi, de 22h14 jusqu'à la fin de service. Là encore des bus de remplacement sont mis en place. D'autres travaux sont prévus sur la ligne au mois de septembre. Pour savoir lesquels rendez-vous ici.

Travaux du RER D

En raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Stade de France et Creil de ce lundi jusqu'au 30 août de 22h30 à la fin de service. Des bus de remplacement vous attendent.

de ce lundi jusqu'au 30 août de 22h30 à la fin de service. Des bus de remplacement vous attendent. Autres désagréments prévus à partir de ce lundi et jusqu'au 13 septembre : le trafic est interrompu à partir de 22h30 entre Juvisy et Corbeil Essonnes via Evry Courcouronnes. Et à partir de 23h20 entre Juvisy et Corbeil Essonnes via Ris Orangis. Là encore à cause de travaux de maintenance. Des bus de remplacement sont mis en place pour les usagers.

Là encore à cause de travaux de maintenance. Des bus de remplacement sont mis en place pour les usagers. Et puis en raison de travaux de maintenance, de ce lundi jusqu'au vendredi 6 septembre de 22h45 à 4h50 (sauf samedi et dimanche), les gares de Vert de Maisons, Créteil Pompadour et Villeneuve Triage ne sont pas desservies . Là encore des bus de remplacement vous attendent.

. Là encore des bus de remplacement vous attendent. D'autres travaux sont prévus sur la ligne au mois de septembre. Pour savoir lesquels, rendez-vous ici.

Travaux RER E

Le trafic est interrompu entre Chelles-Gournay et Haussmann Saint-Lazare de ce lundi jusqu'au vendredi 30 août inclus de 22h30 jusqu'à la fin de service.

de ce lundi jusqu'au vendredi 30 août inclus de 22h30 jusqu'à la fin de service. En raison de travaux de maintenance, les gares de Haussmann Saint-Lazare et Magenta seront fermées toute la journée les week-ends du : samedi 31 août et dimanche 1er septembre ; samedi 7 et dimanche 8 septembre et samedi 14 et dimanche 15 septembre.

toute la journée les week-ends du : samedi 31 août et dimanche 1er septembre ; samedi 7 et dimanche 8 septembre et samedi 14 et dimanche 15 septembre. Pour cette ligne également d'autres travaux auront lieu en septembre. Tous les détails sont à retrouver ici.

Travaux métro ligne 6

Depuis le 1er juillet et encore jusqu'au 1er septembre inclus, en raison de travaux de rénovation des viaducs de la ligne, le trafic est interrompu entre les stations Montparnasse-Bienvenüe et Trocadéro. Des bus de remplacement ont été mis en place sur tout le tronçon non desservi.

Travaux métro ligne 14

En raison de travaux de modernisation, le trafic est interrompu sur la ligne entière les lundis et mardis soirs de 22h15 à la fin de service, du lundi 2 septembre au mardi 26 novembre inclus.

Travaux tramway ligne T2