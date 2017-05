Ile-de-France : trafic très perturbé sur les lignes des RER

Beaucoup de perturbations dans les transports en commun en Ile-de-France mardi matin. Plusieurs RER, des Transiliens et le tram T3a sont concernés.

Le RER A, D, E, la ligne K, L et H du Transilien,le RER B et le tram T3a ont de gros problèmes de circulation ce mardi matin en Ile-de-France.

Après avoir été interrompue, la ligne K reprend progressivement. Reprise progressive aussi pour les RER B et D vers 9h mardi matin.

Le RER B (Aéroport Charles de Gaulle - Mitry-Claye - Robinson - Saint-Rémy-lès-Chevreuse) est perturbé à cause d'un accident grave de voyageur qui a eu lieu à la Gare du Nord.

La ligne A du RER est encore ralentie. Les lignes D et E sont fortement perturbées.

Sur la ligne L il n’y a pas de train entre La Défense et Bécon et le trafic est ralenti entre Paris et Cergy.

Beaucoup de problèmes sur la ligne H et J. Le trafic est ralenti sur la ligne K.

Pour le T3a à cause d'une panne électrique à Poterne des Peupliers, le trafic a été interrompu entre le Stade Charlety et Porte de Charenton. Le trafic reprend progressivement depuis 9h15 ce mardi matin.