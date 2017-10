Ile-de-France - Transports en commun, routes : les prévisions du week end

Les prévisions des perturbations dans les transports en commun et sur les routes : RER C interrompu samedi et dimanche du centre de Paris à Saint-Quentin en Yvelines et du centre de Paris à Versailles Rive-Gauche.

TRANSPORTS EN COMMUN

RER C interrompu samedi et dimanche du centre de Paris à Saint-Quentin en Yvelines et du centre de Paris à Versailles Rive-Gauche. Des bus de substitution sont mis en place au départ de la station Invalides (dans Paris).

Dans l’autre sens, sur le RER C seul 1 train sur 2 circule entre Paris et Juvisy. Ligne R du transilien interrompue (tout le week-end) de Melun (Seine et Marne) à Montereau (Loiret).

ROUTE

DIMANCHE : 10km de Paris : Secteur fermé dans l’hyper-centre de Paris (entre Opéra et Hotel de ville) de 9h à 12h (dimanche). Marathon rollers : Quais Rive Droite fermés de 10h à 16h (dimanche).