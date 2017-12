Île-de-France, France

Dans les transports régionaux



RER C En raison de travaux de modernisation de la gare de Viroflay-Rive Gauche, le trafic est interrompu entre Saint-Quentin En-Yvelines et Viroflay-Rive Gauche, le week-end du 16 au 17 décembre.

Pour vos déplacements, vous pouvez utiliser les lignes N ou U .

Toujours sur le RER C le trafic sera interrompu entre Juvisy-sur-Orge et Saint-Martin d'Etampes et entre Paris-Austerlitz et Saint-Martin d'Etampes ce week-end à partir de 22h00 à fin de service.

Même chose entre Paris-Austerlitz et Jusivy de 23h

Des Bus de remplacement sont en place

Sur la route

Le week-end est classé vert par Bison Futé dans toute la France.

Du fait de travaux, les prévisions de trafic sont difficiles sur l’A4 dans les 2 sens entre Nogent et Champigny-sur-Marne

Idem sur la fancilienne dans les 2 sens d’Emerainville à Pontault Combault

Et sur la RN19 à Roissy saint léger, Limeil Brévannes et Villecresne

à Paris

Pas de manifestations annoncées par la préfecture de police de Paris pour ce week-end.

Aucune fermeture nocturne de tunnels d’axes ou de voies sur berges programmées.

Attention en raison d'une maintenance technique, l'application fourrière de la @prefpolice sera indisponible toute la journée du dimanche 17/12/2017. En cas d'enlèvement, veuillez contacter directement le commissariat le plus proche du lieu de stationnement