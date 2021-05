Ile-de-France : un carambolage perturbe la circulation sur l'A86

Un carambolage perturbe la circulation sur l'A86 intérieur ce mardi matin. Vers 6h00, six véhicules dont une moto et un camion ont été impliqués dans cet accident. Vers 8h00, il ne restait que le camion à dégager. La circulation a été très difficile sur l'A86.

Six véhicules dont un camion et une moto ont été impliqués dans un carambolage ce mardi matin sur l'A86 intérieur de Bezons vers Colombes. L'accident s'est produit vers 6h00 ce mardi matin. La circulation a été coupée entre Bezons et Colombes un peu avant 8h00. L'A86 a été fermée le temps de prendre en charge les véhicules et de nettoyer la chaussée.

Ce carambolage a fortement perturbé la circulation aux alentours. Elle était très difficile depuis Nanterre, sur le Pont de Bezons, sur l'A14 mais aussi pour traverser la Garenne-Colombes ce mardi matin.

Vers 8h00, à part le poids lourd, les autres véhicules avaient tous été dégagés.