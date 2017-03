Ile-de-France : nouvelles mesures de sécurité dans les transports pour la grande couronne

Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et du STIF a présenté ce 13 mars, le nouveau plan de sécurité dans les transports en commun. Des mesures supplémentaires et parfois spécifiques aux communes de la grande couronne.

"Ce sont les grands oubliés" de la sécurité dans les transports, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et du STIF (Syndicat des transports en Île-de-France), le reconnaît elle-même. Les voyageurs de la grande couronne sont souvent pénalisés par le manque de sécurité et les incivilités à bord des trains et des bus. Ce nouveau plan de sécurité en fait donc une priorité. Pour le STIF, il y a trois axes à respecter : un meilleur déploiement des équipements matériels et humains, un meilleur partage des outils entre État et opérateurs de transports et enfin, une meilleure détection d'éventuelles menaces d'attentat.

200 agents de sûreté en grande couronne

D'ici la fin de l'année, 200 agents de sûreté supplémentaire seront recrutés, uniquement pour patrouiller à bord des bus qui circulent en grande couronne. Contrairement aux médiateurs, déjà présents, ils seront habilités à intervenir en cas d'infractions et de violences et ils pourront même retenir le ou les fautifs en attendant l'arrivée de la police. Par ailleurs, les transports en commun seront gratuits en grande couronne pour tous les fonctionnaires de police (ce qui est déjà le cas en petite couronne et dans Paris intra-muros) pour assurer une présence policière et "rassurer les voyageurs", dit la présidente de la région.

Une vidéo-protection renforcée

Les dispositifs de vidéo-protection seront élargis à toute la région pour arriver à 100% de bus équipés d'ici fin 2018, et 100% de trains vidéo-protégés d'ici 2021. Sans oublier la mise sous protection de 70 gares routières, qui représentent actuellement "un angle mort" selon Valérie Pécresse. Le numéro d'alerte de la SNCF, le 3117, sera généralisé à la RATP (dans un premier temps), pour les voyageurs témoins d'une situation à risque. Sur l'application smartphone, une icône permettra aux voyageuses de signaler les cas d'harcèlement sexuel. Avec 44.000 utilisations en 2016 en France, dont 6 sur 10 en Île-de-France, ce dispositif est en hausse de 150% sur un an.

Accélérer le contrôle des colis suspects

En ce qui concerne la menace terroriste, l'objectif est de renforcer les dispositifs déjà existants. Une vingtaine d'équipes de cyno-détection, avec chiens renifleurs, seront recrutées cette année pour accélérer la détection des colis suspects. Il s'agit de lever le doute sur un bagage abandonné en quinze minutes maximum, au lieu d'une heure actuellement. Sur le réseau SNCF, on compte une hausse de 122% de sacs oubliés en 2016, soit plus de 1.500 interventions par an depuis 2014. Enfin, la région avec la préfecture de police, ont décidé de bâtir un centre opérationnel pour regrouper toutes les équipes de cette "police des transports", physiquement, en un seul et même endroit. Le bâtiment devrait ouvrir en 2019, sur ou près de l’Île de la Cité, à Paris.

Toutes ces mesures ont évidemment un coût : 160 millions d'euros rien que pour cette année, dont 20 millions d'euros uniquement pour les investissements en équipements (caméras de surveillance). Faut-il s'attendre à une hausse du tarif du pass Navigo pour les franciliens ? "Le coût sera réparti", répond prudemment Valérie Pécresse, "mais s'il y a augmentation, ce sera pour augmenter la qualité du service" , rappelle la présidente du STIF. Le Syndicat des transports compte avant tout, financer ce nouveau plan de sûreté grâce à la lutte anti-fraude qui devrait lui rapporter 30 millions d'euros en 2017. Et sur la taxe pour les transports que paieront, pour la première fois cette année, les automobilistes franciliens.