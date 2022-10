Ile-de-France : un nouveau réseau de lignes de bus express est en réflexion

Il y a déjà quelques lignes de bus express en Ile-de-France dont celle entre Mantes-la-Jolie et La Défense.

Ce serait un immense changement pour les six millions de personnes qui habitent dans la Grande Couronne : un nouveau réseau de lignes de bus express en Ile-de-France. Le président du Département de l'Essonne, François Durovray vient d'être mandaté par Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités pour imaginer ce nouveau réseau. Avec des bus toutes les 5 minutes sur des voies réservées et pas plus de 3 arrêts pour maintenir la vitesse.

D'après les premières projections, ce serait entre 30 et 40 lignes dans toute la région d'ici cinq à dix ans mais il faut désormais choisir où, comment, pour qui, etc. Ce travail va pouvoir s'appuyer sur les quelques lignes de bus express qui existent déjà chez nous dont l'express A14 entre Mantes-la-Jolie et La Défense créée il y a 25 ans.

Que pensent les usagers de cette ligne express A14 ?

Fernande fait tous les jours ce trajet entre son domicile et son lieu de travail, c'est 50 minutes de bus. Le trajet est direct, ce qui lui évite d'avoir à prendre le train puis le transilien. Elle gagne clairement en confort. "Là, je suis bien assise et je peux lire tout le long du trajet", décrit cette femme.

François, un autre usager, en profite lui pour travailler sur des dossiers, ce qu'il ne pourrait faire dans sa voiture qui, du coup, reste au garage. "Je ne prends jamais la voiture pour venir à Paris, c'est proscrit car c'est absurde. C'est aussi pour des raisons écologiques et économiques avec notamment la hausse du prix du carburant", justifie-t-il. La pénurie de carburant en ce moment lui donne encore plus raison même si cette ligne express n'est pas parfaite d'après lui. Il regrette que les bus polluent et qu'ils ne soient pas électriques.

Que faut-il encore améliorer ?

Beaucoup d'usagers ont une même attente. "Aux heures de pointe, il faudrait au moins cinq bus en plus parce qu'il y a beaucoup de monde. Il faut beaucoup attendre malheureusement et des fois, on regrette d'être venu", estime Ilan, un étudiant. La fréquence des bus, le nombre d'arrêts, tout cela va être étudié par le président du Département de l'Essonne avant de proposer une carte de ce nouveau réseau. Elle doit être présentée à Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités au premier semestre 2023.

Aujourd'hui, les quelques lignes de bus express de notre région, comme Mantes la Jolie-La Défense, Meaux-Melun ou encore, Dourdan-Massy comptabilisent chacune entre 3.000 et 8.000 passagers par jour.