Ile-de-France : un week-end galère dans les transports en raison des travaux d'été

Prendre les devants pour éviter de se retrouver devant une gare fermée. Depuis le début de l'été, beaucoup de travaux ont été entrepris notamment sur les lignes RER A ou C. Pour le week-end du 12 et 13 août, il faut rajouter le RER B.

Si vous devez voyager sur le RER A, B ou C, prenez vos précautions. Rien ne sera simple. Il y a déjà les travaux d'été qui concernent surtout le RER A, interrompu entre La Défense et Nation, jusqu'au 27 août, en raison d'une opération de renouvellement des voies et du ballast. Ce week-end des 12 et 13 août, il faut également prendre en compte des interruptions sur le RER B.

Aucun train ne circulera entre les arrêts Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois le samedi 12 août jusqu'à 22 heures 30, ainsi que durant toute la journée du dimanche 13 août. Entre Châtelet-Les Halles et Aulnay-sous-Bois, les trains seront également interrompus le samedi 12 août de 22 heures 30, jusqu'à la fin du service.

En raison des travaux de modernisation, trafic interrompu sur le #RERB entre Gare du Nord et Aulnay-Sous-Bois du 12 au 13 août 2017 @RERBpic.twitter.com/ZmxQ1RYYRd — Préfet SeineStDenis (@Prefet93) August 10, 2017

Vous prenez l’avion ce weekend ? Privilégiez Roissybus ou Le Bus Direct entre Paris et Aéroport CDG https://t.co/mdHDC14ctO#RERBpic.twitter.com/t8nvigyk94 — RER B (@RERB) August 11, 2017

La SNCF précise qu'un bus de remplacement est mis en place, en raison de ces travaux. . Pour se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, il faudra compter 80 minutes supplémentaires !

Ces travaux viennent s'ajouter au calendrier déjà très chargé sur le réseau francilien. Le trafic est déjà interrompu sur le RER C entre Gare d'Austerlitz, Javel et Avenue Henri-Martin, jusqu'au samedi 26 août.