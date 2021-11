Île-de-France : une étude révèle les conséquences de la pandémie sur les transports en commun

Une étude révélée ce mardi 30 novembre à l'Institut Paris Région fait l'état des lieux de l'usage des transports en commun en Île-de-France, un an et demi après le début de la pandémie de Covid-19. On y apprend notamment que la fréquentation n'est toujours pas revenue à la normale.