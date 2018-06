Île-de-France, France

Les abonnés d'Autolib' ont reçu ce matin un mail inattendu. Un communiqué et une pétition pour dénoncer la fin du service de voitures en autopartage, que les élus du syndicat Autolib' Vélib' Métropole sont appelés à voter demain.

"Il y a presque 7 ans naissait une volonté politique de changer la mobilité en Ile-de-France; plus partagée, plus respirable, plus équitable en deux mots : plus moderne", peut on lire dans ce mail qui relaye cette pétition. La liste des signatures grimpe vite : 3.500 signatures vers 14h, plus de 8.000 une heure plus tard.

D'où vient l'initiative ?

La pétition a été lancée "par un abonné" affirme ce communiqué signé de la société Autolib' SAS, gérée par le groupe Bolloré. Le groupe industriel à qui les communes ont confié la gestion avait lancé la contre-attaque en dénonçant, par la voix d'une de ses dirigeantes, Marie Bolloré, "une décision aberrante". Cette dernière a affirmé ce mercredi sur franceinfo qu'en cas de résiliation du contrat d'Autolib' jeudi, le service serait arrêté "dans les tout prochains jours".