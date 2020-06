Si l'Etat ne compense pas les pertes subies par les transports en commun publics franciliens à cause de la crise du Coronavirus, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, menace d'arrêter de payer la RATP et la SNCF le 8 juillet 2020. Elle l'a dit sur LCI ce mardi.

Ile-de-France : Valérie Pécresse menace d'arrêter de payer la SNCF et la RATP le 8 juillet

Valérie Pécresse ne veut pas augmenter le passe Navigo pour compenser les pertes financières de la SNCF et de la RATP liées au Coronavirus

"Nous avons décidé à l'unanimité du conseil d'administration d'Ile de France mobilités que le 8 juillet, date à laquelle nous n'aurons plus de trésorerie, nous cesserons de payer la RATP et la SNCF", a affirmé Valérie Pécresse ce mardi matin sur LCI.

Ile-de-France mobilités victime du confinement

Les transports publics de notre région ont été durement touchés par le confinement mis en place pour faire face au Coronavirus. La présidente d'Ile-de-France qui est aussi présidente d'Ile-de-France mobilités, la société gestionnaire des transports, rappelle que la situation est catastrophique, en "quasi faillite", dit-elle.

Elle précise que les 425 millions d'euros promis par l'Etat représentent 15% des 2,6 milliards de pertes que le Covid a générées pour Ile-de-France mobilités.

Pas question d'augmenter le passe Navigo, assure Valérie Pécresse

"Ce que veut le gouvernement est que j'augmente le Pass Navigo pour rembourser les pertes Covid", a-t-elle indiqué, en évoquant "une augmentation de 20 euros".

Valérie Pécresse assure qu'elle "refuse d'instaurer un impôt Covid sur les Franciliens". "C'est incompréhensible, sauf à imaginer des arrières-pensées politiques", a ajouté la présidente.

Pour elle, "on ne peut pas tenir un double langage : avoir une conférence citoyenne et afficher une préoccupation pour la lutte contre le réchauffement climatique, et laisser les transports en commun en Ile-de-France faire faillite".