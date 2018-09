Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, a annoncé mardi la création deux campus des métiers de la sécurité à Melun et Argenteuil. Ils destinés à former des agents de sécurité qualifiés pour combler les besoins dans ce secteur.

Île-de-France, France

Former des agents de sécurité qualifiés. C'est l'objectif des campus des métiers de la sécurité qui vont être créés à Melun et Argenteuil. Annonce faite par Valérie Pécresse mardi, à l'occasion d'un déplacement à Brunnoy (Essonne) sur le thème de la sécurité dans les bus de grande couronne. "C'est un secteur en tension en Ile-de-France, du coup la région va s'investir pour créer ces deux campus afin de former des nouveaux professionnels qualifiés", a indiqué la présidente de la région Ile-de-France.

Aucune date n'est avancée pour l'instant. Des discussions sont en cours avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education Nationale, selon Valérie Pécresse. L'idée est de proposer des formations allant du CAP à la licence professionnelle pour pouvoir se qualifier tout au long de la vie. "Nous voulons que les métiers de la sécurité deviennent de vraies carrières de la sécurité. C'est très important pour qu'elles deviennent attractives parce qu'on va avoir besoin de renforcer la sécurité dans tous les domaines de la vie collective".

200 agents de sûreté dans les bus de grande couronne

Valérie Pécresse a également annoncé le recrutement de 200 agents de sûreté dans les bus de grande couronne, pour un budget estimé à 10 millions d'euros par an. Depuis janvier, 68 agents ont déjà été recrutés par Transdev. Les résultats sont très encourageants selon Christophe Boissier, directeur général Île-de-France de Transdev. "Sur le réseau STRAV (Essonne et Val-de-Marne), on a noté une baisse de 42% des incidents au premier semestre 2018 par rapport à la même période de 2017. La présence des agents de sûreté a un effet dissuasif et rassure les voyageurs et les conducteurs".

Plus de 130 millions d'euros sont versés chaque année par la région Île-de-France aux opérateurs pour assurer une présence humaine dans les transports (agents de sûreté et médiateurs).