Ile-de-France : voiture ou transports, qui est le plus cher ?

Île-de-France, France

La voiture moins chère que les transports sur les trajets courtes distances. La conclusion de l'étude de la Fédération Nationale des usagers des transports (FNAUT) sur le coût comparé des différents modes de déplacement, a de quoi surprendre. En Ile-de-France, la voiture coûte 30% de moins que les transports.

Mais ce résultat ne prend pas en compte toutes les dépenses. Il s'agit en fait du "coût marginal" de la voiture qui comprend uniquement les frais d'essence ou de stationnement.

La voiture pas vraiment moins chère

Il est de 8 centimes par kilomètre et par personne contre 12 centimes pour les transports en commun. Ce qui revient à 28 euros par mois pour la voiture contre 43 euros pour les transports, si l'on considère que le trajet moyen domicile-travail est de 18 kilomètres (selon les résultats de l'Enquête Globale Transport).

L'étude ne fait toutefois pas la distinction entre abonnés et non abonnés des transports. Elle ne prend pas non plus en compte le remboursement de la moitié du Passe Navigo par les entreprises.

Dans les faits, beaucoup de Franciliens ne payent que 37,60 euros par mois pour prendre les transports. Ce qui reste plus que le coût marginal de la voiture.

Mais si on prend on compte toutes les dépenses liées à l'automobile (entretien, assurance, crédit...), la voiture devient alors beaucoup plus chère : 24 centimes d'euros par kilomètres.

Faire participer les automobilistes à l'entretien de la voirie ?

C'est deux fois plus que les transports. Toutefois, peu d'automobilistes sont conscients du coût total de leur voiture. Le prix n'est pas souvent un critère de choix.

Pour rendre les transports en commun plus attractif, la FNAUT demande à l'Etat de baisser la TVA à 5,5% sur les billets de train (contre 10 actuellement).

La fédération souhaite également faire contribuer l'automobilistes à l'entretien de la voirie (hors autoroutes, la voirie est gratuite), pour rétablir l'équité entre ces deux modes de déplacement.