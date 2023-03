Ile de Nantes : de nouvelles rues pour mieux circuler

La rue des marchandises a été inaugurée ce vendredi matin sur l'île de Nantes. Elle relie la place de la République au boulevard Gustave Roch, non loin de l'entrée de l'ancien marché d'intérêt national (M.I.N). Ce nouvel axe doit permettre de mieux connecter le quartier actuel au futur CHU et au quartier République qui a commencé à sortir de terre. La rue des marchandises va également faciliter la traversée nord-sud de l'île de Nantes.

ⓘ Publicité

C'est la première des quatre nouvelles rues qui doivent être percées dans ce secteur. D'ici au mois de juin, un axe ouvrira entre le boulevard de l'estuaire et le boulevard Gisèle Halimi (qui longe le chantier du CHU), la rue Henri-Edmond Foucher sera réservée aux piétons et aux cyclistes.

Faciliter la traversée nord-sud de l'île de Nantes

À l'automne, la rue Alain-Barbe-Torte qui part de la place François II sera prolongée vers le boulevard Gisèle Halimi mais elle aussi sera réservée aux piétons et aux cyclistes. Enfin, le boulevard Léon Bureau qui longe les nefs et la salle Stéréolux, sera connectée au boulevard Simone Veil. Les automobilistes n'auront plus besoin de faire le détour par la pointe de l'île et le hangar à bananes pour rejoindre le pont des trois continents.