Île de Ré : le service de navettes gratuites de retour jusqu’à fin septembre

Depuis le 8 avril, on peut à nouveau voir ces navettes gratuites roulant au biogaz ou à l'électricité arpenter les routes de l’île de Ré. Les transports RespiRé, avec un budget de près d'1,6 million d'euros, sont financés par l'écotaxe que payent les automobilistes depuis 2012 en franchissant le péage à l’entrée du pont. L’objectif du département de Charente-Maritime et de la Communauté de communes est de réduire le trafic sur les routes, qui voient passer jusqu’à 16 000 véhicules par jour pendant l’été. Fort de son succès l’an dernier, avec plus de 160 000 voyages réalisés, le service est renouvelé avec des nouveautés pour la saison 2023.

Plus de lignes à la mi-saison

Première évolution, l’offre de mi-saison. Elle durera jusqu’au 7 juillet. Désormais, après avoir pris le bus reliant le Belvédère aux Sablanceaux, il est possible de grimper dans la nouvelle navette G qui circule entre Rivedoux-Plage et La Flotte. La navette D, qui ne roulait que l’été, fait d’ors et déjà la connexion entre les communes de Saint-Martin-de-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré, Sainte-Marie-de-Ré, et La Flotte. Il est aussi possible aux personnes à mobilité réduite d’accéder au phare des Baleines avec des vélos-taxis. Pour ce qui est du calendrier, les services sont accessibles tous les jours jusqu’à la fin des vacances de Pâques. Ils seront ensuite restreints aux week-ends et jours fériés, avant de reprendre un rythme quotidien à partir du 17 juin.

Le Belvédère point de départ des navettes RespiRé © Radio France - Martin Hortin

Des changements pendant l’été

Pour la haute-saison, du 8 juillet au 24 septembre, quelques changements sont aussi à noter. La capacité des navettes les plus fréquentées augmente, certaines rotations seront plus régulières, et la ligne F desservira de nouvelles plages. Enfin, la navette G sera remplacée par les lignes C1 et C2. Attention, point important, la fréquence et l’amplitude horaire seront réduite après le 3 septembre.

Pour retrouver tous les horaires des lignes, rendez-vous sur le site Destination île de Ré . Il est aussi possible de télécharger l'application Zenbus pour suivre en temps réel la position des navettes.