Ilévia passe au billet dématérialisé

Depuis ce vendredi 14 février, plus besoin de faire le fond de vos poches ou de votre sac pour trouver valider votre titre de transport Ilévia. Votre smartphone est suffisant. Mais le système, via l'application d'Ilévia, a encore ses limites.

Lille, France

C'est une petite révolution pour les usagers des transports en commun dans la métropole lilloise. Depuis vendredi 14 février, ils peuvent valider leur titre de transport directement avec leur smartphone, sans passer par la phase fastidieuse de la recherche du ticket ou de la carte au fond de son sac. Ce service, baptisé M-ticket est intégré à l'application Ilévia. Ceux qui ont déjà un compte y ont donc automatiquement accès. Le système fonctionne aussi quand le smartphone est éteint ou déchargé.

Le voyage se valide sur votre smatphone même quand il est éteint © Radio France - Sophie Morlans

Parmi les objectifs affichés, la fluidité dans les stations de métro ou de tram, où il y a parfois encombrement devant les distributeurs de billets et au passage des barrières automatiques. "On n'a pas toujours sa carte Pass Pass à portée de main, alors que son smartphone, oui", explique Francine Velthuizen, directrice marketing chez Transpole. "Il m'est déjà arrivé de passer sans valider mon titre", confirme cette étudiante lilloise. "Parce que j'entendais le métro arriver et que je n'avais pas le temps de chercher!".

Il suffit d'un bip et c'est validé Copier

C'est d'ailleurs le public jeune qui est visé, 90% des 19/35 ans étant équipé d'un smartphone.

Mais il y a quelques bémols: ce billet dématérialisé n'est accessible que sur certains appareils Android. Il ne fonctionne pas sur les iPhones. Il n'est pas accessible non plus pour les V'Lille, les TER et le réseau Arc en Ciel.

Ecouter le reportage à la station de métro République Beaux Arts Copier

C'est une question de temps, explique Ilévia, qui a entamé des discussions avec Apple et compte faire encore évoluer l'application. A terme, elle devrait proposer de multiples possibilités de voyage pour un même trajet, comme le covoiturage, la marche à pied, les VTC . Reste à convaincre ses usagers: la vente sur internet ne représente pour l'instant que 3 à 5% de son chiffre d'affaires.

Ce M-ticket est disponible uniquement pour les détenteurs d'un smartphone Android (de V5 à V9) équipé d'une carte SIM NFC Orange / Sosh et pour ceux qui utilisent certains modèles du Samsung Galaxy