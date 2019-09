Ille-et-Vilaine : ces riverains demandent aux automobilistes de ralentir

Saint-Germain-sur-Ille, France

"Vous avez vu, lui il ne roule pas à 50 km/h !" Il est vrai que la vitesse est très élevée sur la route principale qui traverse Saint-Germain-sur-Ille (Ille-et-Vilaine). Il n'y a presque rien pour ralentir les automobilistes sur cette grande ligne droite qui longe et frôle les habitations. Le trottoir semble ridicule vu son étroitesse, les riverains sont presque sur la route dès qu'ils sortent de chez eux.

Les riverains sont presque sur la route quand ils sortent de chez eux © Radio France - Maxime Bossonney

Des riverains, qui en ont assez, et qui ont décidé de prendre les choses en main. Faute de ralentisseur, où de limitation de vitesse à 30 km/h sur cet axe, ils ont d'abord décidé d'installer un poupon en plastique sur un tricycle au bord de la route, obligeant les chauffards à lever le pied. Trop dangereux selon la gendarmerie, le poupon a été enlevé. Alors c'est un panneau à l'entrée du bourg qui fait office d'avertissement. On peut y lire : "Vous êtes en retard, ils sont en vie, merci de ralentir".

"On n'a pas envie d'attendre un drame"

Une initiative, non pas de la mairie, mais du collectif de La Rabine, tout juste créé par Magali. "Ce n'était pas la priorité selon la mairie" explique-t-elle. "Sauf que je ne veux plus que les voitures foncent devant chez moi, ce n'est plus possible" dit-elle, dépitée. Magali préfère même emmener sa fille en voiture à l'école, à cinq minutes à pied, surtout l'hiver quand la visibilité est réduite, de peur qu'elle se fasse percuter par un automobiliste. La jeune fille est obligée de longer les murs pour éviter tout contact, les voitures mordant très souvent le bas-côté.

Les voitures mordent souvent le bas-côté © Radio France - Maxime Bossonney

"Pour moi ce n'est pas déplacer d'interpeller son maire, ce n'est pas non plus un manque de respect. On veut juste plus de sécurité" précise Magali. Car le maire déplore les méthodes de ses administrés, et menace de retirer le panneau affiché à l'entrée de la commune. Plusieurs lettres ont également été envoyées, des tracts distribués.

"Nous sommes obligé d'être sur la route avec les poussettes à cause du trottoir qui est très étroit" montre une Germinoise. "C'est une question de volonté, on n'a pas envie d'attendre un drame, un accident !".

Les habitants attendent donc avec impatience la réunion publique de lundi 9 septembre à 18h30. Même si certains regrette le manque de communication de la part de la mairie autour de la réunion, mais aussi l'horaire.