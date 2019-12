Ille-et-Vilaine : des stations essence fermées, le carburant commence à manquer

Le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche est bloqué depuis jeudi soir par les professionnels du BTP, mécontents de la suppression de leur avantage fiscal sur le Gazole Non Routier (GNR). Conséquence : certaines stations-service de l'agglomération rennaise sont d'ores et déjà fermées.

Vern-sur-Seiche, France

A Chartres-de-Bretagne ou encore à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, les stations service sont fermées. Cônes de signalisation, barrière métalliques, l'accès est impossible pour les véhicules. Forcément, le blocage du dépôt de Vern-sur-Seiche dure depuis trois jours.

Dans Rennes, au Leclerc Cleunay, même situation, tout le monde rebrousse chemin. A la station Total Access de Vern, qui est à 50 mètres du dépôt bloqué, il n'y a plus de diesel. Compliqué pour les automobilistes. Kevin et Pauline sont à la recherche de la pompe qui fera leur bonheur : "on en a fait deux et on a rien trouvé. Ma voiture est à sec, on va continuer à chercher" explique le jeune homme.

Au centre Alma à Rennes, la station Total est prise d'assaut et certaines pompes sont déjà en rupture de diesel excellium. Jusqu'à quand ? Les professionnels du BTP doivent rencontrer Bruno Le Maire à Bercy ce lundi matin. Eux réclament une rencontre avec Edouard Philippe pour protester contre la suppression de leur avantage fiscale sur le Gazole Non Routier (GNR) utilisé pour leurs engins de chantier.

Vincent Le Gallic est à Vern-sur-Seiche pour le blocage. Chef d'entreprise de travaux publics dans le Morbihan, il est clair : "On ne partira pas tant qu'on aura pas obtenu ce qu'on veut."

La pénurie pourrait donc bien durer en Bretagne.