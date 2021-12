Ille-et-Vilaine : grève chez Keolis, les lignes de bus perturbées ce vendredi

Certaines lignes de bus scolaires et régulières seront à l'arrêt en Ille-et-Vilaine vendredi 10 décembre. Le syndicats CGT et FO de Keolis Armor suivent un appel national à la grève pour demander de meilleures conditions salariales.

Attention, si vous prenez les transports en commun en Ille-et-Vilaine ce vendredi, il faudra vous armer de patience. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats CGT et FO de Keolis Armor. Cela concerne les cars scolaires mais aussi les ligne régulières Star et Breizh Go à Rennes et dans tout le département.

Saint-Malo, Dinard, Rennes, Montgermont...

Les syndicats prévoient 100% de grévistes à Saint-Malo, 80 % à Dinard, 55 % à Montgermont. Cet appel national à la grève a pour but d'alerter sur les conditions de travail ainsi que les pertes de salaires pour ceux qui sont transférés suite à des appels d'offres de marché. "Les entreprises sont choisies par des donneurs d'ordre au prix les plus bas. Les économies sont donc faites sur les salariés", regrette Loïc Touzard de la CGT Keolis Armor. Les syndicats demandent également une hausse de 10 % de salaire sur la convention collective et un statut national des conducteurs. Un rassemblement est prévu devant le siège de Rennes Métropole à 10h30 ce vendredi puis à 14 heures devant celui de la région.