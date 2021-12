Ille-et-Vilaine : la 2X2 voies entre Rennes et Redon mise en service ce mercredi

On en parle depuis plus de 35 ans et les premiers travaux ont été lancés par le Département d'Ille-et-Vilaine il y a 15 ans. Et ce mercredi 15 décembre, ce sera la fin d'un chantier au long cours, celui de la mise à 2X2 voies de l'axe Rennes-Redon. Le dernier tronçon de 7,4 kilomètres va être mis en service entre Saint-Just et Renac, 7,4 sur 58 kilomètres au total. Ce dernier chantier a été long à mener avec des intempéries et surtout le premier confinement du printemps 2020 qui l'a stoppé pendant plusieurs mois. Initialement, ce tronçon devait être mis en service il y a un an. Globalement, pour la construction de cette nouvelle route entre Rennes et Redon, le Département a engagé 152 millions d’euros.

Polémique avec le député

A la veille de l'inauguration de ce dernier tronçon, le député LREM de la circonscription Gaël le Bohec prétend que les travaux ne sont pas terminés "le 15 décembre, on fait une inauguration factice en faisant croire que la 2X2 voies est finie, alors que c'est totalement faux" explique le parlementaire. "On roulera sur une voie sur plusieurs kilomètres. Sur deux échangeurs, on rencontrera des ronds points". Du côté du Département, on réagit vivement "concrètement, la 2X2 voies sera bien mise en service de Rennes à Redon avec ce dernier tronçon" assure Stéphane Lenfant, vice-président délégué aux mobilités et aux infrastructures "j'avais déjà annoncé des finitions qui viendront au printemps prochain. Une déviation devra être mise en place. La bretelle de Saint-Just vers Rennes, qui est actuellement à deux voies, devra être reconfiguré à une seule voie".