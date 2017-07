Ille-et-Vilaine : les gendarmes renforcent les contrôles pour le chassé-croisé

Bison Futé a classé la journée de samedi 29 juillet en noir. La circulation s’annonce extrêmement difficile. En Bretagne les principales difficultés devraient être concentrées sur la N165 à Vannes et Lorient. Les gendarmes d’Ille-et-Vilaine appellent les conducteurs à la plus grande prudence.

Depuis le début de l’année 22 personnes se sont tuées sur les routes d’Ille-et-Vilaine, dont un homme encore lundi à Hirel, près de Saint-Malo. 538 ont été blessées dans 439 accidents. En 2016, 3 477 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en France métropolitaine.

Pour ce week-end de chassé-croisé où Bison Futé a classé la journée de samedi en noir, et celle de dimanche en orange (Bison Futé conseille d'ailleurs d'éviter la N165 à Vannes et Lorient entre 14h et 18h) la préfecture a donc décidé de rappeler aux conducteurs l’importance du respect du code la route et notamment des limitations de vitesse, deuxième cause de mortalité après l'alcool et la drogue dans le département.

21 infractions de vitesse en trois heures

L’Escadron départemental de la sécurité routière a donc organisé une opération de contrôle de vitesse sur la deux fois deux voies qui relie Rennes à St-Malo, un axe particulièrement emprunté pendant l’été. Ils ont déployé six binômes de motards et on enregistré en trois heures vingt infractions de vitesse dont des pointes à 175km/h , 176km/h et à 180km/h au lieu de 110km/H, toutes ont fait l'objet d'un retrait de permis immédiat. Les contrôles vont être renforcés dans toute la région ce week-end.

[#SécuritéRoutière] Grand départ en vacances=Grande prudence. Pr votre sécurité Contrôles conjoints Police municipale et nationale renforcés pic.twitter.com/mYg0A8oAsa — L'État en Bretagne (@bretagnegouv) July 28, 2017

En 2016 les chiffres de la sécurité routière étaient plutôt mauvais, en augmentation par rapport à l’année précédente, on comptabilisait plus d’un milliers de blessés et 54 tués dans des accidents de la route. Les hommes, les jeunes et les plus de 75 ans représentent la plus grande partie des victimes d’accidents mortels l’an passé.

L’essentiel des accidents enregistrés en 2016 dans le département ont lieu l’été, particulièrement au mois d’août, et l’alcool est la première cause des accidents mortels.