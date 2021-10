Plusieurs élus et chefs d'entreprise ont envoyé un courrier au directeur général d'Air France KLM, Benjamin Smith, pour lui demander de revoir sa copie. Ils dénoncent la baisse du nombre de vols et l'augmentation du temps de transports au final.

Ils disent non à la suppression des navettes Hop ! Air France entre Montpellier et Orly

À partir du 7 novembre prochain, Air France n'assurera plus les 10 liaisons aériennes quotidiennes entre Montpellier et Orly avec ses navette Hop ! Ce sont les compagnies Transavia, qui est l'offre low-cost d'Air France, et EasyJet, qui prennent le relais, avec quatre liaisons quotidiennes pour la première et deux pour la deuxième.

Un courrier envoyé au directeur général d'Air France pour dénoncer une baisse des vols vers Orly

Il y aura alors chaque jour six allers-retours par jour. On passe donc de dix à six liaisons aériennes entre Montpellier et Orly.

C'est un vrai problème selon de nombreux élus du département de l'Hérault et de la région Occitanie qui ont envoyé un courrier au directeur général d'Air France KLM, Benjamin Smith, pour lui demander de revoir sa copie.

Les chefs d'entreprises ne peuvent pas se permettre de perdre du temps dans les transports

Des parlementaires essentiellement qui empruntent ces vols régulièrement mais aussi des chefs d'entreprise. Outre la baisse du nombre de vols, ils regrettent le fait de ne plus pouvoir bénéficier des coupe-files et du salon Air France. Ajouter à cela le fait que les avions Transavia ne pourront pas arriver à la porte de l'aéroport d'Orly. Il leur faudra donc prendre un bus pour rejoindre le hall de l'aéroport parisien.

Des élus et chefs d'entreprise qui dénoncent un abandon de Montpellier par Air France au profit de Toulouse, Marseille et Nice.

Plusieurs élus de tout bord politique signataires du courrier

Parmi les signataires : Professeur Samir Hamamah à l'initiative du courrier, Carole Delga, présidente de la Région, Kléber Mesquida, président du Département de l'Hérault, André Deljarry, président de la CCI de l'Hérault, Jérôme Despey, président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault et secrétaire générale de la FNSEA, et des sénateurs et députés de tout bord.

Précisons qu'Air France maintient les liaisons aériennes avec Roissy Charles de Gaulle. L'aéroport de Montpellier annonce par ailleurs qu'il travaille au maintien des coupe files pour les voyageurs réguliers ainsi qu'à l'accès au salon Air France.

