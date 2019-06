Ils passent la nuit dans un train Paris-Clermont bloqué en pleine voie

"On est bloqué depuis 22h30", raconte Sophie, passagère de cet Intercités 5977 sensé arriver en gare de Clermont-Ferrand à 21h14. "Accident de personne" dit le site Info trafic de la SNCF. Le train avait déjà deux heures de retard au départ, il n'est jamais allé plus loin que Montargis, immobilisé en pleine campagne.

Capture d'écran du site Info trafic SNCF concernant l'Intercités 5977.

Une nuit dans le train

Voilà les passagers du Paris-Clermont contraints de passer la nuit dans un train où entre canicule et absence de climatisation, la chaleur se fait vite étouffante. "On a eu de l'eau à 1 heure du matin", raconte Sophie. "_On n'a plus de clim_, par contre on a ouvert les portes. Les toilettes sont inutilisables et dans le train il fait très chaud".

Aux dernières nouvelles, selon un autre passager à bord, "Les pompiers et la police sont intervenus. Ravitaillement en eau. _Le train a été évacué_. Il y a eu un plan d’urgence car ce n’était pas le seul train en rade. Un transfert sur Nevers est mis en place." En revanche, pas plus d'informations pour l'instant sur une heure d'arrivée à Clermont-Ferrand...