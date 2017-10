Ils patrouillent pour votre sécurité sur les autoroutes

On les appelle "les hommes en jaune". Ils sont parfois orange. Qu'importe la couleur, ce sont des patrouilleurs qui prennent des risques tous les jours à pied sur les autoroutes.

Alors que certains Français partent en vacances pour la Toussaint, les sociétés d'autoroutes et les directions interdépartementales des routes (DIR) alertent et sensibilisent les conducteurs à la sécurité des hommes et des femmes. France Bleu Limousin est de son côté parti en patrouille avec un agent de la DIR Centre-Ouest, dont le siège est à Feytiat, près de Limoges :

Reportage avec Olivier Lallemand, patrouilleur de la DIR CO. Copier

Le patrouilleur que nous avons suivi s'appelle Olivier. Il a 58 ans et depuis près de 20 ans il parcoure les mêmes 50 kilomètres de l'autoroute A20, à la recherche du moindre débris, animal écrasé, ou automobiliste en détresse, dans le secteur de Feytiat. Il assure notre sécurité à tous, parfois au détriment de la sienne.

En 2002, j'ai été percuté par une voiture. J'ai vu ses phares arriver sur moi mais je n'ai pas pu sauter. Je m'en suis sorti avec une rupture des ligaments croisés que ne sera jamais complètement soignée. Ça aurait pu être pire."

Plus de 200 accidents en dix mois

Ces trois dernières années en France. Une centaine d'agents comme Olivier ont été blessés en intervention. Cette année, ce sont 200 véhicules d'intervention qui ont été percutés. À chaque fois, les DIR imaginent le pire.

Vous nous voyez de loin, alors levez le pied ! Les usagers de la route sont de moins en moins vigilants : le téléphone au volant, la fatigue et la vitesse sont les trois ennemis de nos patrouilleurs", Muriel Passonaud-Lopes, de la DIR CO.

Depuis la création des 11 DIR en 2006, neuf agents ont perdu la vie.