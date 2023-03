Ils payent leur stationnement mais reçoivent des PV, des dizaines d'automobilistes touchés à Aix-en-Provence

Patricia est psychologue à Aix-en-Provence. Elle circule en voiture et prend, chaque jour, un ticket et paye son stationnement toute la journée. Quelle fut sa surprise lorsqu'elle reçoit, en janvier dernier, un FPS (forfait post stationnement). Heureusement, l'Aixoise avait bien gardé son ticket et elle a pu vite se rendre compte que cette amende de stationnement était une erreur. "Le ticket était imprimé à 14h11, donc le stationnement était autorisé jusqu'à 16h48. L'agent est passé à 14h56", précise-t-elle.

ⓘ Publicité

Au total, Patricia a reçu trois FPS injustifiés en l'espace d'un mois. Bien sûr, la jeune femme a déposé des recours sur le site de la mairie d'Aix-en-Provence pour chacune des contraventions. Sa première contestation vient tout juste d'être acceptée, près de trois mois après avoir fait les démarches.

La voiture LAPI en cause

En réalité, ce n'est pas un agent qui a aligné Patricia. Il s'agit de LAPI, une voiture équipée d'une caméra qui tourne dans la commune. Le dispositif verbalise automatiquement les stationnements gênants ou impayés à l'aide d'une lecture des plaques d'immatriculation. Problème : selon la mairie, "les trois prestataires chargés du fonctionnement de LAPI se sont mal paramétrés entre eux". Le "bug" aurait entraîné plusieurs contraventions injustifiées. "Il y en a eu peu", selon la mairie.

"Ça a dû me coûter entre 200 et 250 euros"

Pourtant, sur la page Facebook "Aix en Provence", des dizaines d'automobilistes maintiennent avoir reçu des FPS alors qu'ils avaient bien réglé leurs stationnements. C'est le cas notamment de Pascal. Depuis 2016, bien avant la mise en place de LAPI, ce cuisinier a reçu une dizaine de PV : "J'ai été verbalisé à 8h46 alors que j'ai payé sur l'application Flowbird (anciennement Whoosh - ndlr) à 8h46 pile", raconte-t-il.

Parmi tous les FPS que Pascal a reçu, un seul lui a été remboursé sur présentation d'un justificatif de paiement. Un autre de ses recours a été refusé, et même majoré : "L'amende est passée de 35 à 90 ou 150 euros, je ne sais plus. Après ça, j'ai payé les PV sans rien dire par peur qu'ils soient à nouveau majorés. Ça a dû me coûter entre 200 et 250 euros cette histoire".

Dans le cas de Pascal, impossible de connaître les raisons de ces FPS injustifiés puisque la voiture LAPI n'existait pas encore à ce moment-là. À l'époque, la mairie d'Aix-en-Provence lui avait parlé d'un "soucis avec les PV" et lui avait affirmé qu'il n'était pas le premier à être dans cette situation.

45 jours pour contester le PV

Pour contester un PV, il faut formuler une requête en exonération ou une réclamation auprès de l'officier du ministère public (OMP), dans un délai de 45 jours. La démarche peut se faire directement sur internet sur le site de l'ANTAI .

Sachez qu'il faut parfois s'armer de patience. Jusqu'à deux ans d'attente en ce moment sont nécessaires, selon un article du Canard Enchaîné . La commission du contentieux du stationnement fait face à un afflux de demandes. D’après le journal satirique, « il lui restait 180.000 requêtes à juger avant même de commencer l’année 2023 ».