Ils prennent le bac sur l'estuaire de la Gironde pour éviter les bouchons

Le week end s'annonce chargé sur la route‧ Vous choisirez peut-être de couper par la Garonne avec les bacs estuaires, ces bateaux qui relient Lamarque à Blaye et Royan au Verdon‧ C'est ce que font 1,3 million de passagers, plus de 440 000 véhicules chaque année‧ Une traversée sur l'eau plus courte et plus agréable que de contourner l'estuaire par la route...

Google Maps conseille le bac girondin

"On était en visite au château de Saint-Julien et là il faut qu'on remonte jusqu'à Pornic" explique Michael. C'est d'ailleurs Google Maps qui a conseillé à ce couple de belges de prendre le bac, sans contourner l'estuaire. Le raccourci n'est pas de refus non plus pour Mark et son ami qui se rendent jusqu'à Paris.

"Au lieu de passer par la périphérie de Bordeaux et de remonter jusqu'ici, on a fait 20 minutes de bateau"

Pour Anouk et Hugo par exemple, c'est un gain de temps précieux. Les rennais ont quitté leur Bretagne avec leur sacs de randonnée et le pouce levé en guise de moyen de transport. "On va jusqu'en Espagne explique Anouk, et avant on s'arrête dans le coin pour le Reggae Sun Ska" Après une nuit au camping de Blaye les voilà partis. Hugo détaille : " au lieu de passer par la périphérie de Bordeaux et de remonter jusqu'ici, on a fait 20 minutes de bateau, et il ne nous reste plus que 30minutes de stop, c'est génial."

Un paysage plus sympa que les bouchons

Tous parlent du plaisir de l'air frais à bord, du paysage, "de l'aventure" ! "C'est chouette de voir les enfants qui prennent parfois le bateau pour la première fois, qui sont tout émerveillés, on voit la Garonne autrement, c'est plus sympa que les bouchons" raconte Anouk. "Ça permet aussi de passer par de petits villages qu'on ne verrait pas autrement" souligne Patrick, électricien normand en vacances en Gironde qui, lui, embarque dans le bateau pour Blaye.

L'été, beaucoup de touristes et quelques locaux

Les habitants du coin y trouvent aussi leur compte pour faire les aller retours quotidiens, "heureusement qu'on a les habitués pour faire tourner les bacs toute l'année" sourit un membre du personnel. "Il y a des gens qui habitent à Blaye et viennent travailler à Lamarque, et inversement." Karine vient de Blaye, elle est en vacances et vient déposer ses enfants chez sa soeur, à Lamarque, pour leur départ en voyage. "En plus, les petits sont tout contents, on a pris plein de photos, c'est un peu l'attraction!"

300 piétons, 45 voitures dans le plus petit bac Lamarque-Blaye

Le bac Lamarque-Blaye peut embarquer 45 voitures, sur ses 9 allers retours par jour, 300 piétons.

Multipliez tout par 2 pour celui du Verdon - Royan : 18 allers retour quotidiens, 600 places piétons, et même 2 bateaux.

Un vrai avantage pour les cyclistes

Quelques vélos font aussi la traversée. Comme celui de Grace. Elle fait le "tour de Gironde à vélo" : partie du bassin d'Arcachon, après avoir remonté le littoral, elle a d'abord pris le bac pour Royan, puis a redescendu l'estuaire jusqu'à Blaye et, désormais à Lamarque, elle rejoint le bassin par les landes. "C'est très pratique pour les vélos parce que les pistes cyclables passent aux lieux d'embarquement, c'est direct, et les vélos ne sont pas en supplément, on paye le prix d'une place piéton". Il y aurait ainsi chaque année 15 % en plus de vélos, selon le directeur des transports maritimes au département Thierry Pairault, notamment parce que les trajets sont bien référencés sur les itinéraires cyclables.

5 euros pour les piétons, 37 euros pour les voitures

Il faut compter 5euros pour le billet piéton adulte, avec ou sans vélo, et quand même 37 euros pour monter avec sa voiture, mais le tarif est dégressif pour l'achat de packs de 10 trajets. La grille tarifaire est variable et elle change en basse saison, à partir du 1er novembre. Du coté des automobilistes on préfère parfois débourser un peu pour s'éviter les bouchons sur la route, et pouvoir en prime profiter du voyage.