"Ils se croient sur le périph' de Paris" : en pleine moisson, les agriculteurs appellent à la prudence

Comment partager la chaussée avec de gros engins agricoles ? La Mayenne regorge de petites routes de campagne limitées à 80 km/h qui sont, en plus, à double sens.

Sur ces routes, il y a des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et d'autres engins agricoles qui, eux, roulent à 25 km/h.

Une cohabitation qui peut parfois être compliquée, notamment en direction du sud-Mayenne par exemple, dans la campagne mayennaise.

"Ils se croient sur le périphérique de Paris !"

Olivier est justement agriculteur dans le sud du département, en train de débroussailler son champ en bordure de route à bord de son tracteur. Il ne peut pas aller au-delà de 25 km/h sur une route limitée à 80 km/h, cela crée souvent des tensions chez les automobilistes :

"Là où il y a le plus de problème avec les autres usagers, c'est sur les petites routes de campagne communales. On essaye d'être le plus sympathique, avec les gens, mais certaines fois, ils se croient sur le périphérique de Paris, il faut leur laisser toute la route ! Alors que s'ils essayaient de se garer un tout petit peu, ça nous ferait plaisir."

Un peu plus loin, vers Astillé, Christine, une riveraine, est au volant de sa voiture, derrière un tracteur chargé d'une grosse benne. Cette Mayennaise attend patiemment. Elle ne double pas, car elle sait que ça peut être dangereux, surtout la nuit :

"Une fois sur la route de Ballots, il y avait un tracteur qui était mal éclairé, au loin, je croyais que c'était une moto parce que le phare côté route n'était pas allumée. Du coup, je suis arrivé dessus, et je peux vous assurer que j'ai eu très peur", raconte-t-elle.

Adapter les bons gestes

Pour éviter de se faire surprendre et surtout pour éviter d'avoir un accident, il y a plusieurs gestes à adopter.

Pierre Roche, enseignant de conduite à Laval, rappelle les bons le bon comportement à avoir au volant :

"Ces tracteurs sont très larges, et ils roulent très fréquemment sur des routes assez étroites, donc la plupart du temps, on reste derrière et l'on patiente. Cela peut être long, mais si l'on ne peut pas doubler en sécurité, il ne faut pas tenter, surtout si la visibilité n'est pas bonne", explique-t-il.

"C'est grâce à eux que l'on a de quoi manger dans nos assiettes"

Selon lui, on doit bien ça aux agriculteurs :

"La route, en fait, elle appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas qu'aux voitures. Ces tracteurs, ils ont le droit d'être là, ils travaillent pour nous, puisque c'est grâce à eux que l'on a de quoi manger dans nos assiettes. Les tolérer sur la route, c'est bien aussi."

En cette période de moissons qui dure jusqu'à la fin de l'été, les tracteurs sont nombreux sur les routes. Il faudra alors s'armer de patience et de courtoisie !