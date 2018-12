IMAGES ET SONS - Retour sur la matinée spéciale en direct de la ligne Belfort-Delle

Delle, France

C'est un événement dans le nord Franche-Comté : 26 ans après sa fermeture, la ligne Belfort Delle a ouvert ses portes ce samedi aux voyageurs gratuitement. France Bleu Belfort Montbéliard vous a fait vivre la réouverture de la ligne toute la matinée en direct. Retour en photos et en sons sur l'événement.

12h : un photographe passionné de train

Elsa et Thomas sont descendus avec leurs deux enfants en gare de Delle pour profiter des animations prévues toute la journée, comme des concerts ou du théâtre d'improvisation. "Pour moi c'était important d'être là, car je suis passionné de chemin de fer donc c'était vraiment la journée à ne pas rater", raconte Thomas, photographe amateur.

"Une ligne qui rouvre ça n'arrive pas tous les jours" Copier

Les francs-comtois sont nombreux à monter dans le #train gratuit ce samedi pour la réouverture de la ligne #belfortdelle, suivez notre matinée spéciale en direct ici >>> https://t.co/JhEgq4yc1Mpic.twitter.com/ixbez8isz6 — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) December 8, 2018

11h30 : un lycéen content de gagner du temps sur son trajet

Cette réouverture de ligne est vécue comme une bonne nouvelle par de nombreux francs-comtois, comme Florian, 18 ans. Ce lycéen de Joncheray, dans le Territoire de Belfort va gagner du temps sur son temps de trajet. "Avant on mettait plus de 1h pour aller sur Belfort, maintenant on mettra moins de 30 minutes", explique-t-il.

"Grâce au train Delle va peut-être être un peu plus connue" Copier

11h : distribution de vin chaud et de gâteaux

De nombreuses animations ont lieu toute la journée dans les différents gares desservies par la ligne, à Belfort-Ville, Belfort Montbéliard TGV, Delle et Delémont. Malgré la pluie, le froid et les manifestations des gilets jaunes, Noëlle, une habitante fraîchement arrivée à Delle tenait à être présente. Elle salue la réouverture de cette ligne.

"J'habite Delle depuis six mois, c'est très dynamique" Copier

Gâteaux et animations en gare de Delle. #belfortdellepic.twitter.com/PfDfUgejcr — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) December 8, 2018

10h30 : un ancien cheminot témoigne

Le train est arrivé en gare de Delle à 10h28. Un moment d'émotion pour Hubert, venu d'Alsace. Cet ancien cheminot et ancien syndicaliste se souvient de cette ligne qu'il a bien connue durant ses années de travail à la SNCF dans le Grand Est.

"Je me bats avec d'anciens cheminots pour la réouverture des lignes" Copier

10h : des modélistes à bord du train

Parti de la gare de Belfort-Ville, le train a ensuite marqué l'arrêt en gare de Belfort Montbéliard TGV vers 10h08. A son bord, France Bleu Belfort Montbéliard a rencontré José et Serge, ils font partie de l'association des modélistes ferroviaires du Territoire de Belfort. Ils nous racontent pourquoi ils tenaient à être présents.

"Cette ligne aurait dû rouvrir depuis longtemps" Copier

De nombreuses animations sont prévues toute la journée dans les #gares desservies, comme ici en gare de Delle pour fêter la réouverture de la ligne #belfortdelle#SNCF, écoutez notre matinée spéciale sur @bleubelfort en cliquant sur le player ici >>> https://t.co/JhEgq4yc1Mpic.twitter.com/T9X3am7gK0 — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) December 8, 2018

9h30 : une cinquantaine de personnes en gare de Belfort

Le premier train de la journée est parti de Belfort à 9h49, voie 4. Direction Delémont, en Suisse. Entre quarante et cinquante personnes attendaient le train en gare de Belfort, comme Michel, passionné de train. "Mon père était employé SNCF à Belfort, pour moi le train c'est un moyen de locomotion exceptionnel".

"Je baigne dans le train depuis que je suis né" Copier

La SNCF organise cet événement "trains gratuits" pour le grand public toute la journée, de 8h à 19h entre Belfort et Delle, et entre Delémont et Delle. Les trains sont gratuits côté français, comme côté suisse.