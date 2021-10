IMAGES - Les chantiers de la ligne ferroviaire Lyon-Turin ouverts au public ce week-end

A l'occasion de la Fête de la Science en Savoie, l'entreprise TELT fait visiter les chantiers de la future ligne Lyon-Turin, samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021. A Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Julien-Mont-Denis, les riverains ont pu voir l'avancée des travaux.

A l'occasion de la Fête de la Science qui a commencé hier en Savoie, la SNCF et la société TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin, maître d'ouvrage du chantier) proposent, samedi 2 et dimanche 3 octobre, des visites du titanesque chantier du tunnel Lyon-Turin qui doit entrer en service en 2030.

A Saint-Jean-de-Maurienne, c'est le chantier de la gare internationale qui est ouvert. Elle doit être mise en service "fin printemps 2022 pour la gare provisoire", selon le directeur régional SNCF Réseau. Thomas Allary l'assure : "Les travaux avancent bien et nous serons dans les temps."

Une vue de l'extérieur de la gare provisoire de Saint-Jean-de-Maurienne © Radio France - Théo Boscher

La longue structure de la gare est posée, en deux parties. D'abord, l'accueil avec les guichets et une traverse qui sera utilisée uniquement pendant la saison touristique d'hiver puisque "cette gare favorisera le développement de l'économie touristique", souligne Thomas Allary.

Vue de l'intérieur de la future gare provisoire de Saint-Jean-de-Maurienne © Radio France - Théo Boscher

La gare provisoire de Saint-Jean-de-Maurienne "fin du printemps 2022"

Le pôle d'échanges multimodal prend forme, huit emplacements de bus pour la gare routière sont délimités sous les toits pointus en bois. Il y aura également des places de taxi et de voiture. Le maire de Saint-Jean-de-Maurienne parle même de "vélos en libre-service pour rejoindre le centre-ville".

Huit emplacements sont déjà prévus pour accueillir les bus de la gare routière de Saint-Jean-de-Maurienne au printemps 2022. © Radio France - Théo Boscher

Mais tout cela sera en service jusqu'en 2027. Au moment où la grande gare internationale prendra le relai.

Cette ligne Lyon-Turin, de 270 kilomètres, comprend 57 kilomètres de tunnel creusés dans la montagne. A l'heure actuelle, seuls 9 kilomètres ont été réalisés, en septembre 2019. Il s'agit d'un tunnel entre Saint-Martin-la-Porte et La Praz, en Maurienne.

Des exclamations devant les édifices

C'est une autre réalisation que le public peut visiter ce week-end : la tranchée couverte de Saint-Julien-Mont-Denis, la porte d'entrée du tunnel de base. Cette petite partie du chantier que représente la tranchée a pris deux ans de travaux, elle doit être terminée dans les prochains mois.

Devant cette construction en béton gris de quelques dizaines de mètres de long, les exclamations des visiteurs fusent : "C'est gigantesque !", "C'est très très impressionnant !"

La tranchée couverte de Saint-Julien-Mont-Denis fait 90 mètres de long. © Radio France - Théo Boscher

Plus de 200 personnes se sont inscrites pour marcher en dessous et en apprendre plus sur le projet général impulsé depuis des dizaines d'années. "Je suis juste curieux, ni enthousiaste, ni contre, explique Yvan qui habite en Haute-Maurienne. On a la chance d'avoir une chose révolutionnaire qui se passe ici. Ca vaut le coup de venir en temps que local voir ce qui se passe dans notre vallée."

Les visiteurs suivent les explications de Carole Marty, de l'entreprise TELT maitre d'ouvrage du tunnel de la ligne Lyon-Turin, samedi 3 octobre 2021.. © Radio France - Théo Boscher

Beaucoup de questions

Tous ont des questions sur la durée des travaux ou l'organisation du chantier. Un employé de TELT y répond et explique avec précision comment se déroulent les différentes phases du chantier. Par exemple, sur le recyclage des gravats, certains ont servi sur d'autres parties du chantier, comme le renforcement du lit de L'Arc qui passe en dessous.

Vue de l'intérieur de la tranchée couverte, de Saint-Julien-Mont-Denis, là où passera le futur TGV Lyon-Turin en 2030. © Radio France - Théo Boscher

Beaucoup disent craindre les nuisances sonores à venir. Et constatent déjà la poussière qui envahit leurs rues et leurs jardins au grès des travaux et des vents.

Mais cette opération transparence donne envie à Frédérique, qui habite Saint-Jean-de-Maurienne, d'en voir encore plus. "Je suis contente de ce que j'apprends. Mais maintenant, je voudrais aller voir le tunnelier directement !"

Cette ligne de 270 kilomètres doit relier Lyon à Turin, en passant par la vallée de la Maurienne. © Radio France - Théo Boscher

Il y aura encore tout le temps d'autres visites puisque le chantier ne sera pas terminé avant 2030.