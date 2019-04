IMAGES - Travaux sur l'A4 : fin du chantier dans la nuit du 3 au 4 mai

Metz, France

Encore deux semaines de chantier sur l'autoroute A4. Début avril, la bande d'arrêt d'urgence s'est brusquement effondrée à hauteur de Failly, dans le sens Paris-Strasbourg. Cet affaissement de 120 mètres de long et de 17 mètres de profondeur aurait été provoqué par les fortes pluies de la fin de l'hiver, mais des analyses sont en cours pour tenter de déterminer les causes exactes de cet incident. Depuis, un gros chantier a vu le jour entre Argancy et la sortie Metz-Est, réduisant la circulation à une voie sur 1.300 mètres.

C'est une entreprise mosellane, spécialisée dans les gros travaux de terrassement, qui est en charge des travaux. Au total, une vingtaine d'ouvriers s'activent 6 jours du 7 en horaires élargis (de 7 heures à 20 heures). Leur travail consiste à déblayer 10.000 mètres cubes de terre et de les remplacer par 20.000 tonnes de cailloux qui proviennent de la carrière de Malencourt-La Montagne, située à une vingtaine de kilomètres du chantier. Pour les transporter, 18 camions se relaient à longueur de journée. Coût total de l'opération : 500.000 euros, pour des travaux qui auront finalement duré un mois.

Le terrain s'est affaissé sur 120 mètres de long et 17 mètres de haut. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Au total, 20.000 tonnes de cailloux provenant de la carrière de Malencourt la Montagne seront utilisés © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Début avril, la bande d'arrêt d'urgence s'est brusquement effondrée à hauteur de Failly, dans le sens Paris-Strasbourg. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

25 personnes s'activent sur le chantier chaque jour. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Les ouvriers ramènent 1600 tonnes de cailloux par jour pour consolider le talus. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

D'ici la fin du chantier, une déviation a été mise en place par la rocade sud de Metz.