Immersion dans le chantier du Grand Paris Express

Les travaux du Grand Paris Express prennent de l'ampleur cette année. 5 millions de tonnes de terre vont être extraites du sous-sol francilien en 2019 pour réaliser les 200 km de lignes automatiques et 68 gares.

Île-de-France, France

Des algécos, marteaux piqueurs et autres pelleteuses... les chantiers sont partout en région parisienne, notamment à cause du Grand Paris Express. Nous avons pu pénétrer au cœur du chantier de la future ligne 15 sud. Cette ligne reliera Pont de Sèvres et Noisy Champs.

Carte de la ligne 15 sud du Grand Paris Express - Société du Grand Paris

En 2019, une quinzaine de tunneliers vont être déployés. Trois sont déjà en train de creuser, c’est par exemple le cas à Cachan où cet immense engin est en train de créer un tunnel à 30 mètres de profondeur.

Au total, 5 millions de tonnes de terre vont être extraites du sous-sol francilien cette année.

À Villejuif-Gustave Roussy, un ascenseur métallique nous emmène 15 étages plus bas, cette gare sera une des plus profondes du réseau du GPE - avec celle de Saint Maur - à 53 mètres de profondeur. Dans, cette gare deux tunneliers doivent passer à 10 mètres l'un de l'autre pour assurer l'interconnexion entre les lignes 14 et 15. Cette gare doit être achevée pour les futurs Jeaux Olympiques, en 2024.

Ici dans le futur tunnel de la ligne 15 à Villejuif au niveau de Gustave Roussy. Ce sera une des gares les plus profondes du #GrandParisExpress à 53 mètres de profondeur. On voit ici le tunnel du prolongement de la ligne 14 du métro. La gare accueillera 100.000 voyageurs par jour pic.twitter.com/gnCOd7NBnv — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 6, 2019

Future gare de Bagneux

À Bagneux, l’interconnexion se fera cette fois avec la ligne 4 du métro prolongée jusqu’à la future station Lucie Aubrac. La correspondance se fera en 2 minutes et demies avec la ligne 15. Ici les ouvriers ont fini les parois en béton et s'attachent à achever le toit de la gare. Plus qu'une gare, d’ailleurs, un monument selon Jack Royer, chef de projet sur le secteur : « L’ouvrage fait 120 mètres de long sur 30 mètres de large sur près de 50 mètres de profondeur. C’est une cathédrale ! C’est quasiment comme si l’on construisait un bâtiment de 12 étages mais à l’envers. »

Le projet se fera en plusieurs étapes : la mise en service de la ligne 4 du métro à l'été 2021 puis l'ouverture ligne 15 sud mi 2025.

Visite du chantier de la future gare de Bagneux sur la ligne 15 du #GrandParisExpress qui sera en interconnexion avec la ligne 4 du métro. pic.twitter.com/zKp9m5RB6Y — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 6, 2019

Ce nouveau métro doit desservir aéroports, centres d’affaires, centres de recherche et universités pour faciliter les trajets Paris-Banlieue mais aussi Banlieue-Banlieue. Un chantier qui s’accompagne de projets urbains avec, à venir, de nouveaux quartiers. À Bagneux doit se développer la ZAC éco quartier Victor Hugo : au programme une centaine de places en crèche, 2.000 logements, 118.000m² de bureaux, 17.000 m² de commerces.



Arcueil-Cachan

Au niveau d'Arcueil-Cachan un immeuble de bureaux doit être construit au-dessus de la gare.

Cette gare devrait d’ailleurs être l'une des plus fréquentée de cette ligne 15 sud avec 95.000 voyageurs attendus chaque jour à l'horizon 2030. Ici, le tunnelier a commencé à creuser pour relier Villejuif : 3,4 km à creuser à partir de début avril. L’objectif est de réaliser entre 12 et 16 mètres de tunnel par jour à terme.

Visite du chantier de la future gare d’Arcueil-Cachan sur la ligne 15 sud du #GrandParisExpress

Ici en vidéo, une partie de tunnelier qui creuse à 25 mètres de profondeur. pic.twitter.com/UcKj7Xyuh4 — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 6, 2019

La ligne 15 Sud qui représente à elle seule un investissement de 7,8 milliards d'euros...

Le chantier de la future gare de Villejuif-Gustave Roussy, l'une des plus profondes du Grand Paris Express. © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les escaliers pour remonter les 53 mètres creusés pour la future gare de Villejuif-Gustave Roussy © Radio France - Laëtitia Heuveline

Le tunnelier en action au niveau de la future gare d'Arcueil-Cachan à 30 mètres de profondeur © Radio France - Laëtitia Heuveline