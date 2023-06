Immigration : le parquet de Bergerac en Dordogne veut dissuader le passage de sans-papiers par l'aéroport

Les passagers du vol de 17h05 en partance de Bergerac et en direction de Londres s'approchent des contrôles de sécurité. Comme toujours, il faut sortir son téléphone de sa poche, poser ses bagages sur le tapis roulant et passer le portique sans le faire sonner. Puis direction l'aubette immigration où deux gardes-frontières vérifient les pièces d'identité. L'aéroport et le parquet de Bergerac lancent une opération de communication. Ils veulent montrer que même s'il y a seulement treize vols maximum par jour, on ne lésine pas sur les contrôles.

"Bonjour, votre passeport s'il-vous-plaît", lance l'un des gardes frontières à une voyageuse, avant de passer le document dans un appareil de vérification. Derrière lui, un autre agent de la brigade de Périgueux explique : "Ca permet de consulter les données. Si les fichiers sont affichés en vert, la personne peut passer". Mais si le voyant rouge s'allume, les gardes-frontières entament un contrôle plus approfondi.

"L'aéroport n'est pas moins sécurisé"

Le voyageur en question entre dans une salle juste à côté. Sur le bureau : un lecteur d'empreinte. "On demande à la personne de présenter quatre doigts et on les compare à une base de donnée", poursuit le garde-frontière. S'il a encore des doutes sur la personne en face de lui, l'agent s'empare d'une loupe et d'une lampe à UV pour analyser le document et regarder si c'est un faux. En 2022, l'intégralité des 225 000 passagers ont été contrôlés assure la douane, une dizaine de personnes ont présenté de fausses pièces d'identité.

A ses côtés, la Procureure de Bergerac, Sylvie Guedès développe : "On a remarqué une filière d'immigration qui utilise l'aéroport de Bergerac en pensant qu'il est moins contrôlé que celui de Bordeaux ou de Toulouse". Des passeurs vendraient de faux documents d'identité et conseilleraient à des personnes sans-papiers d'utiliser cet aéroport dit "secondaire" pour rallier leur Eldorado : le Royaume-Uni. "Ce n'est pas une porte d'entrée facile, l'aéroport n'est moins sécurisé et nous voulons dissuader ces filières", ajoute la Procureure.

Les passagers interrogés du vol en direction de Londres le confirme tous. Pour eux, il n'y a pas de différence avec un grand aéroport au niveau des contrôles. Albane voyage régulièrement avec sa fille de quatre ans et assure : "on doit sortir les mêmes objets, les mêmes liquides et montrer notre passeport. Il n'y a pas de passe-droit".

Une forte affluence à venir

D'autant que l'aéroport entre dans une période sensible. La Coupe du monde de rugby en septembre et octobre prochain devrait d'abord amener de nombreux supporters britanniques. Certaines équipes sont d'ailleurs accueillies en Gironde. Et quelques mois plus tard, les Jeux Olympiques de Paris 2024 devraient convaincre de nombreux étrangers de visiter la France, et donc la Dordogne.

Un renforcement est prévu pendant ces périodes même s'il n'est pas encore quantifié. "Mais surtout il y aura plus de mouvement sur le territoire donc on devra faire plus de contrôles, à la fois sur les marchandises et sur les hommes", déclare un garde-frontière. L'aéroport et le parquet de Bergerac veulent montrer qu'ils sont prêts à une telle affluence.