Important changement sur la ligne A du métro toulousain

C'est un sacré changement pour les habitués de la ligne A du métro toulousain. Depuis samedi 15 juillet les rames sont raccourcies. On passe de quatre à deux voitures, de 320 à 160 passagers. Si on n'y prend garde, et qu'on attend devant la mauvaise porte, on peut rater son métro... à moins de savoir courir très vite. Mais pas d'inquiétude, il suffit de prendre le suivant, et il arrive rapidement car la fréquence de passage est deux fois plus élevée.

Économie d'énergie

Ce métro raccourci, c'est une des applications du plan de sobriété énergétique décidé au mois d'octobre par Toulouse Métropole, explique le président de Tisséo, Jean-Michel Lattes : "On a divisé en deux la rame en augmentant le rythme. Aujourd'hui la rame est plus courte, mais elle passe plus souvent : toutes les minutes et demi en heure pleine et toutes les deux minutes en heure creuse. On a une économie d'énergie importante car on a deux moteurs de moins qui fonctionnent toute la journée sur le site du métro, donc l'enjeu c'est d'économiser de l'énergie."

La ligne A retrouvera sa configuration normale au 20 août.

