Inauguration de l'extension du port de Calais : la fin d'un chantier pharaonique

L'extension du port de Calais est inaugurée ce jeudi et met un terme à un chantier entamé en 2015, le plus grand chantier portuaire d'Europe. Un défi technique pour gagner 45 hectares sur la terre.

C'est une importante transformation pour le port de Calais, pour la ville et pour l'économie de toute la région. Le nouveau port de Calais est inauguré ce jeudi après cinq ans de travaux. La mise en service de cette extension est prévue le 4 octobre prochain. Un chantier pharaonique de 863 millions d'euros et surtout un défi technique pour gagner 45 hectares sur la mer.

Les travaux ont débuté par la construction de remblais pour aboutir aujourd'hui à une digue de 3,2 km, d'une hauteur de 25 mètres dont 11 mètres sous la mer à marée basse. Pour constituer cette digue, une usine de Xblocs a été spécialement installée sur place. Il s'agit de blocs de béton en forme de X destinées à casser les vagues. 17 000 blocs ont été installés.

Le trafic de passagers facilité

Et ce n'est là qu'une partie de l'extension puisque trois nouveaux postes d'accostage ont été créés pour les ferries qui réalisent la liaison entre Calais et Douvres. Le trafic des passagers est désormais facilité pour les compagnies de ferries présentes à Calais comme DFDS qui assurait jusqu'à présent 15 départs par jour. Désormais, ce seront 34 départs avec un temps d'attente écourté pour les voyageurs. Trois compagnies sont présentes à Calais, DFDS, P&O et Irish ferries.

Des passerelles ont également vu le jour pour fluidifier les déchargements et gagner du temps sur les opérations de chargements et de déchargements. De 32 mètres de large et de 100 mètres de long, elles peuvent s'adapter automatiquement aux différentes hauteurs de ponts et de navires.

Un nouveau duty-free

Le port de Calais s'enrichit aussi d'un nouveau bâtiment de 1000 m² pour le duty-free. La vente de produits hors-taxes a fait son retour sur le transmanche depuis l'entrée en vigueur du Brexit. La boutique est accessible directement depuis les aires d'embarquement. L'extension du port de Calais entrera officiellement en activité le 4 octobre.