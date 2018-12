Inauguration de la ligne Belfort Delle ce samedi : animations et trains gratuits prévus toute la journée

La ligne de train Belfort Delle est inaugurée ce jeudi 6 décembre. Des animations sont prévues toute la journée samedi prochain, le 8 décembre, et des trains gratuits vont circuler. La ligne avec les horaires réguliers sera officiellement ouverte dimanche 9 décembre.

Belfort, France

Le compte à rebours a commencé ! La ligne de train Belfort Delle va être officiellement inaugurée ce jeudi 6 décembre, avant une journée portes-ouvertes pour le grand public samedi prochain, le 8 décembre. Des animations sont prévues toute la journée de samedi. La ligne sera officiellement ouverte le lendemain, le dimanche 9 décembre. Votre radio France Bleu Belfort Montbéliard vous fera vivre l'événement en direct samedi matin à partir de 9h30, avec des directs toutes les demi-heures depuis les gares de Belfort-Ville, Belfort-Montbéliard TGV et Delle.

France Bleu Belfort Montbéliard prend le train avec vous samedi matin ! Copier

Au programme pour ce samedi

Toute la journée du samedi 8 décembre de 10h à 17h, SNCF Réseau, et l'ensemble des financeurs du projet de réouverture de la ligne Belfort-Delle, propose une journée portes ouvertes sur la ligne. L'occasion de découvrir la ligne et les nouveaux aménagements. Des animations sont organisées en gare de Belfort-Ville, Belfort-Montbéliard TGV, Delle et Delémont ainsi que dans les trains.

Au programme : théâtre, improvisation, danse, musique, énigmes en gares, jeu concours et exposition photos.

Animations culturelles gratuites samedi 8 décembre de 10h à 17h. - SNCF Réseau

Tout le programme de la journée du samedi 8 décembre à retrouver ici.

Le 8 décembre, les circulations seront gratuites en France comme en Suisse sur la portion de ligne entre Belfort-Delle-Delémont. Les trains suisses seront gratuits de 8h à 19h. En France, des trains sont affrétés spécialement pour les portes ouvertes. Les horaires de la journée du 8 décembre sont à retrouver en cliquant ici.

Les horaires des trains gratuits pour le samedi 8 décembre. - SNCF Réseau