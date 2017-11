Inauguration du mur anti-bruit de Montoy-Flanville le long de la D603

Le mur anti-bruit de Montoy-Flanville, attendu depuis une quinzaine d'années, a été inauguré ce lundi le long de la D603. Il réduit de moitié les nuisances sonores du trafic routier. 13.000 véhicules y passent chaque jour.

Soulagement pour les habitants de Montoy-Flanville, ce village d'un peu plus de 1.000 habitants à l'est de Metz. Un mur anti-bruit a été inauguré ce lundi le long de la départementale 603 qui mène à St-Avold et qui est empruntée par 13.000 véhicules par jour. Un mur attendu depuis plus de 15 ans par les résidents du lotissement juste derrière la route. Le trafic routier a énormément augmenté, au point de devenir "insupportable" selon les résidents du lotissement. Grâce à ce mur anti-bruit de 4 mètres de haut sur 300 m de long, les nuisances sonores sont réduites de moitié. L'ouvrage, terminé fin août, a coûté 300.000 euros, dont les deux tiers pris en charge par la mairie et le tiers restant, 100.000 euros, par le département de la Moselle.

Christian Hener est le conseiller municipal en charge du dossier, il habite aussi le lotissement juste derrière le mur anti-bruit Copier