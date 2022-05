VIDÉOS - Inauguration du nouveau téléphérique de Toulouse : France Bleu Occitanie à bord en avant-première

Toulouse inaugure ce vendredi 13 mai Téléo, le plus long téléphérique urbain de France. Pour le prix d'un ticket de bus, il sera possible de passer au dessus des côteaux de Pech David en dix minutes seulement, entre l'université Paul-Sabatier et l'Oncopole, avec un arrêt à l'hôpital Rangueil. L'accès au public ne sera possible que ce week-end, avec des portes ouvertes gratuites. La mise en service commerciale débutera lundi 16 mai. Le téléphérique urbain de Toulouse estle plus grand et le plus long de l'hexagone.

France Bleu Occitanie est la première radio à pouvoir monter à bord. Nous vous faisons découvrir ce nouveau mode de transport à bord d'une des douze cabines.

Premières images et vidéos à bord de Téléo

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis les cabines de Téléo, la vue est incroyable sur la Garonne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc teste Téléo en compagnie de Jeanne-Marie Marco, journaliste à France Bleu Occitanie. Il monte à bord à 8h dans l'une des douze cabines. Chaque cabine peut accueillir 34 personnes dont une à mobilité réduite ainsi qu'un vélo par cabine. Le trajet entre l'université Paul Sabatier et l'Oncopole en passant par Rangueil dure dix minutes au lieu de trente ou quarante minutes par la route précise Jean-Luc Moudenc.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un projet dantesque, un investissement de 82 millions d'euros

Plus de 1.000 personnes ont travaillé sur le chantier de Téléo pendant trois ans. Le plus grand pilone de la structure fait 70 mètres de haut, c'est la hauteur de la flèche de la basilique Saint-Sernin. La station de Rangueil a été la plus compliquée à réaliser car il a fallu creuser la colline pour la placer au plus près de l'entrée de l'hôpital.

"C'est le plus beau jouet qu'on ne met jamais offert. Dans Téléo, il y a une part de rêve" se réjouit Jean-Michel Lattes qui monte à bord pour la première fois en compagnie de France Bleu Occitanie. C'est un investissement de 82 millions d'euros qui reste raisonnable. On vise 8.000 voyageurs par jour", précise le président de Tisséo Ingénierie. Téléo fonctionnera de 5h15 jusqu'à minuit. Il faudra du temps avant de voir si Téléo désengorge la rocade toulousaine conclut Jean-Michel Lattes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Très content aujourd'hui de découvrir ce bel engin" se réjouit Jean Souchard. Le président de Poma, le constructeur français de Téléo basé en Isère, évoque un chantier complétement différent de ce qui se fait en montagne : "On a une technologie avec peu de pylônes"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Téléo transforme le CHU Rangueil

"La porte d'entrée de l'hôpital se renforce et se modernise" avec Téléo se félicite le directeur du CHU Jean-François Lefevre nouveau directeur général des CHU de Toulouse. "Le CHU Rangueil est l'un des plus attractifs en France par la qualité médicale qui s'y fait explique Jean-François Lefevre. Mais il faut bien dire que l'accès géographique n'est quand même plus simple et ce téléphérique transforme l'accès de ce site et donc transformera la vie pour nos patients en professionnels."

"Le CHU Rangueil est l'un des plus attractifs en France par la qualité médicale qui s'y fait mais il faut bien dire que l'accès géographique n'est quand même plus simple et ce téléphérique transforme l'accès de ce site et donc transformera la vie pour nos patients en professionnels." - Jean-François Lefevre nouveau directeur général des CHU de Toulouse

Chaque année, 130.000 patients consultent au CHU Rangueil, 80.000 personnes y sont hospitalisés. Il y a 5.000 agents qui travaillent tous les jours sur le site et qui prennent leur moyen de transport, souvent personnel : 65% utilisent leur véhicule personnel, 15% les transports en commun et 10% le vélo. La moitié d'entre eux ont déjà exprimé le souhait de transformer leur mode de transport et d'utiliser Téléo "selon une étude quand nous avons fait ça courant 2021" explique Jean-François Lefevre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Téléo, outil de promotion touristique

Nicolas Misiak, président de Tisséo, le syndicat qui exploite le téléphérique urbain de Toulouse, annonce sur France Bleu Occitanie un restaurant éphémère cet été, sous forme de guinguette, sur la colline de Pech David.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix