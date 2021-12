Inauguration du rond-point de l'Océane : "c'est bien que ce cauchemar se termine"

Le rond-point de l'Océane, au nord du Mans, a été officiellement inauguré ce mercredi 22 décembre. La fin de 10 mois de travaux et d'une longue galère pour les automobilistes, ravis de retrouver une circulation plus fluide.

Il ne manque plus que les plantes et les arbustes sur l'îlot central du rond-point

Pendant dix mois, le rond-point de l'Océane à Saint-Saturnin était synonyme de bouchons, matins et soirs. La circulation a retrouvé de la fluidité avec l'ouverture des voies souterraines le 3 décembre, mais la fin de ce chantier a été officiellement inaugurée ce mercredi 22 décembre. "C'est un gros soulagement parce que c'était une galère totale", commente Christophe, un habitant de Sillé-le-Guillaume qui travaille dans le bâtiment.

"C'était une heure et demi le matin, le soir pareil dans l'autre sens. C'était un cauchemar, c'est bien qu'il se termine", affirme-t-il. En moyenne, cet axe est emprunté par 50.000 véhicules par jour. Las d'attendre dans leurs voitures, certains essayaient même de contourner les embouteillages. "Les gens passaient par Neuville-sur-Sarthe, donc quand le chantier s'est terminé, on s'en est vite aperçus", raconte Jean-Luc un habitant de la commune. "Du jour au lendemain, on n'avait plus de voiture devant chez nous."

"Mes clients ne venaient pas beaucoup"

Un soulagement également pour les 400 entreprises de la zone nord. "Mes clients sont principalement des professionnels, pour éviter le trafic et perdre du temps, ils ne venaient pas beaucoup", commente Cyril, le responsable du magasin Colorisme. "Pour eux, c'était plus simple de se faire livrer donc on faisait appel à notre transporteur habituel une à deux fois par jour." Un moyen également d'attirer les clients, même si ça risque de prendre du temps. "Il y a des gens qui ont trouvé d'autres habitudes d'achats, d'autres magasins, ils vont revenir au fil de l'eau, mais on est très confiant pour 2022", ajoute Eric Brillant, le directeur du Auchan.

"Depuis des années, les automobilistes attendaient une solution pour avoir une meilleure fluidité, donc c'est ce qu'on a réussi à faire avec cet ouvrage très compliqué à réaliser", précise Dominique Le Mèner, le président du département. "Sachant que nous étions sur une nappe phréatique, qui empêchait de réaliser les travaux rapidement par rapport à la remontée de l'eau." Reste encore une dernière étape à ce chantier : la plantation de plusieurs centaines de plantes et d'arbustes sur l'îlot central du rond-point.