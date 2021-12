Reprise de la ligne SNCF entre Saint-Dié et Epinal, inaugurée par Jean Castex

Le premier ministre Jean Castex a inauguré ce dimanche matin la réouverture de la ligne de train reliant Saint-Dié-des-Vosges à Epinal, fermée depuis trois ans. Deux ans de travaux et 21 millions ont été nécessaires pour la rénover.

Après trois ans de fermeture, deux ans de travaux et 21 millions d'investissement, les trains circulent à nouveau entre Saint-Dié et Epinal. La réouverture de la ligne a été inaugurée ce dimanche matin à Saint-Dié en présence de nombreux élus et du premier ministre Jean Castex, ainsi que du ministre des transports Jean-Baptiste Djebarri.

Deux ans de travaux pour une ligne devenue trop vétuste et fermée en 2018. Plusieurs ouvrages ont été restaurés comme le tunnel de Vanémont. Depuis le jeudi 9 décembre, plusieurs trains techniques ont circulé sur les 49 kilomètres de la ligne afin de s'assurer de sa sécurité.

Concrètement, les gares de Bruyères et Arches seront desservies. Dix allers-retours par jour, seront assurés en semaine, huit le samedi et cinq le dimanche.

"Engagement pris, engagement tenu" Jean Castex, premier ministre

Le chef du gouvernement a notamment vanté l'action de l'Etat pour les petite lignes ferroviaires, l'engagement d'Emmanuel Macron d'investir sur cette ligne.

"Engagement pris, engagement tenu" a d'emblée dit le premier ministre, venu au final vanter l'action ferroviaire du gouvernement notamment pour les petites lignes de train : "Ce que nous faisons ici, ce n'est pas une opération ponctuelle et symbolique, nous le faisons partout. Nous avons rénové 9200 kilomètres dans le pays, et nous avons déjà signé six protocoles avec des région, c'est un mouvement de grande ampleur."

Le premier ministre Jean Castex inaugure la réouverture de la ligne ferroviaire Saint-Dié des Vosges - Epinal © Radio France - Thierry Colin